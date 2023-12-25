Kızlarıyla Yılbaşı Pozu Paylaşan Meryem Uzerli Bu Sefer Nazar Faktörünü Es Geçmedi
Kızlarıyla Yılbaşı Pozu Paylaşan Meryem Uzerli Bu Sefer Nazar Faktörünü Es Geçmedi
Normalde çocuklarının fotoğrafını herhangi bir emoji olmadan paylaşan Meryem Uzerli, bu sefer yüzlerini kapatınca dikkat çekti. Bakalım 👇
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Hayatımıza Hürrem Sultan olarak giren, sonra da hep öyle hatırlanan Meryem Uzerli'yi tanımayanımız yok.
Güzelliği ile herkesi büyüleyen ünlü oyuncu bir ara estetik iddiaları ile gündeme gelmiş, değişimiyle sevenlerini üzmüştü.
Almanya doğumlu ünlü oyuncu, anneliğe vakit ayırdığından beri bir süredir ekranlardan uzakta.
Kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile sık sık paylaşım yapan Uzerli, hayranlarını da epey mutlu ediyor.
Normalde kızları ile paylaşım yapmaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, bu sefer nazar faktörünü es geçmedi.
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Uzerli, kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile yeni yıl paylaşımı yaptı.
Ancak daha önce çok kez emojisiz paylaşsa da, bu sefer yüzlerini kalp emojisi ile kapatmayı ihmal etmedi.
Sizce de çok tatlı değiller mi? Yorumlara buyurun...
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yeni yıl değil, noël paylaşımı olmalı😏 takıldığım detayı .......🚬☕️
😂 😂 😂