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Çarkıfelek'in Efsane Hostesi Emel Özkızıltaş'ın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Çarkıfelek'in Efsane Hostesi Emel Özkızıltaş'ın Değişimi Sosyal Medyada Gündem Oldu

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 22:22

Çarkıfelek programının efsane hostesi Emel Özkızıltaş, yıllar içerisindeki değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.

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"İşte Benim Stilim" yarışması ile adını duyuran Emel Özkızıltaş'ı hatırlayanlarınız vardır.

"İşte Benim Stilim" yarışması ile adını duyuran Emel Özkızıltaş'ı hatırlayanlarınız vardır.

Özkızıltaş hem tarzı hem tavırları ile yarışmaya damgasını vurarak unutulmaz yarışmacılar arasına ismini yazdırmıştı.

Özkızıltaş hem tarzı hem tavırları ile yarışmaya damgasını vurarak unutulmaz yarışmacılar arasına ismini yazdırmıştı.

Yarışmanın bitmesinin ardından kendisini Çarkıfelek'te de izlemiştik!

Yarışmanın bitmesinin ardından kendisini Çarkıfelek'te de izlemiştik!

Çarkıfelek programında hosteslik yapan Özkızıltaş, buradaki performansı ile de çok beğenilmişti.

Çarkıfelek programında hosteslik yapan Özkızıltaş, buradaki performansı ile de çok beğenilmişti.

Şimdilerde ekrandan uzak, sosyal medyada aktif bir yaşam sürdüren Özkızıltaş'ın değişimi görenleri şaşırttı.

Şimdilerde ekrandan uzak, sosyal medyada aktif bir yaşam sürdüren Özkızıltaş'ın değişimi görenleri şaşırttı.
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Verdiği kilolar ile dikkat çeken Özkızıltaş'ın estetik yaptırdığı da iddia edildi.

Verdiği kilolar ile dikkat çeken Özkızıltaş'ın estetik yaptırdığı da iddia edildi.

Sosyal medyada sık paylaşım yapan ünlü ismi görenler 'Tanıyamadım' yorumları yapıyorlar.

Sosyal medyada sık paylaşım yapan ünlü ismi görenler 'Tanıyamadım' yorumları yapıyorlar.

Siz ünlü hostesin değişimini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun.

Siz ünlü hostesin değişimini nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun.

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