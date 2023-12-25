Bit Artık 2023! Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile Ayrıldıklarını Böyle Açıkladı
Bit Artık 2023! Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile Ayrıldıklarını Böyle Açıkladı
Bir süredir magazin gündemini meşgul eden oyuncu çiftten kötü haber geldi: Alp Navruz, Sıla Türkoğlu ile yollarını ayırdıklarını böyle doğruladı. Bakalım 👇
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'Kızılcık Şerbeti' dizisiyle gündemden inmek nedir bilmeyen Sıla Türkoğlu, bir süredir kendi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile beraberdi.
Gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa sürede magazin takipçilerinin favori çifti olmuştu.
Derken 2023'ün laneti onlara da bulaştı: İkilinin ayrıldığı iddiaları bir süredir dolanıyordu.
Bir de ikili birbirini Instagram'da takipten çıkınca, herkes iddiaların doğruluğundan emin oldu.
Bir umut iddialar yalandır diye düşünürken Alp Navruz da ayrılık iddialarını doğruladı...
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Bir etkinlik öncesi muhabirlerin sorularını cevaplayan Navruz, ayrılık iddiaları sorulunca "Evet bitti" dedi.
2023 bitmeden bir ilişki daha bitti... Sizin düşünceleriniz neler?
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