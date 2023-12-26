Rastgele Bir Doğa Olayını 'Perilerden Mesaj' Olarak Yorumlayan Kadın Spiritüellik Seviyesiyle Pes Dedirtti
Rastgele Bir Doğa Olayını 'Perilerden Mesaj' Olarak Yorumlayan Kadın Spiritüellik Seviyesiyle Pes Dedirtti
Olumlama da bir yere kadar: Bir doğa olayını, 'kendisine perilerden mesaj' olarak yorumlayan genç fenomenin videosu Twitter'da (X) viral oldu. Yorumlar gecikmedi 👇
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Sosyal medyada hatrı sayılır bir takipçi kitlesine sahip olan @betussperri isimli kullanıcının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir.
Gelmediyseniz biraz bahsedelim: Kendisi spiritüalizm, cadılık, periler vb. konulara epey ilgi duyuyor ve bu konular hakkında içerikler üretiyor.
Genç kadın, bir videosu ile tam da bu yüzden viral oldu: Ormandaki bir doğa olayını 'perilerden mesaj' olarak yorumlaması çok konuşuldu.
Elbette böylesine rastgele bir doğa olayını 'perilerden mesaj' olarak yorumlaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
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Mantar dünyada ki en büyük canlıdır ilk bitki olduğu düşünülmektedir periyi falan s.ker atar doğa en fantastik romandan daha etkileyicidir bütün tanrıları da... Devamını Gör
yazık lan, bırakın yaşasın kendi dünyasında. bunlardan kimseye zarar gelmez. fayda da muhtemelen gelmez.
herkesin hayata anlam katma şekli farklı olabilir