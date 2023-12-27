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Ana Her Yerde Ana! Demet Evgar, Kızı Mavi İçin Instagram İsim Hakkını Şimdiden Satın Aldı

Ana Her Yerde Ana! Demet Evgar, Kızı Mavi İçin Instagram İsim Hakkını Şimdiden Satın Aldı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 18:54

Ünlü oyuncu Demet Evgar, bir anne olarak kızı için elinden geleni ardına koymuyor. Buna Instagram isim hakkı da dahil...

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Ünlü oyuncu Demet Evgar'ı tanıyanlarınız vardır: "Bir Erkek Bir Kadın", "Avlu" ve daha birçok dizi, filmde rol alan oyuncu çok seviliyor.

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ı tanıyanlarınız vardır: "Bir Erkek Bir Kadın", "Avlu" ve daha birçok dizi, filmde rol alan oyuncu çok seviliyor.

Evgar, geçtiğimiz sene hamileliğini duyurmuş ve 'Anneliğe geçiş' kutlaması ile görülmemiş konseptle herkesi şaşırtmıştı.

Evgar, geçtiğimiz sene hamileliğini duyurmuş ve 'Anneliğe geçiş' kutlaması ile görülmemiş konseptle herkesi şaşırtmıştı.

Yakın kız arkadaşlarının çember oluşturarak oturduğu kutlamada dışarıdan satın alınan hazır ürünler değil, herkesin kendi yaptığı el emekleri Demet Evgar'a hediye edilmişti.

Yakın kız arkadaşlarının çember oluşturarak oturduğu kutlamada dışarıdan satın alınan hazır ürünler değil, herkesin kendi yaptığı el emekleri Demet Evgar'a hediye edilmişti.

Yani bildiğiniz baby shower'lara benzemez...

Minik Mavi şimdi günden güne büyüyor: Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına bastı!

Minik Mavi şimdi günden güne büyüyor: Geçtiğimiz Ağustos ayında 1 yaşına bastı!

Annesi ise onun için elinden geleni ardına koymuyor: Evgar, kızı Mavi için Instagram isim hakkını satın aldığını açıkladı.

Annesi ise onun için elinden geleni ardına koymuyor: Evgar, kızı Mavi için Instagram isim hakkını satın aldığını açıkladı.
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Evgar yine tercihi elbette kızına bıraktı: "Şimdiden isim haklarını aldım, ileride kendi kararlarını kendisi alsın, şu an bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

Evgar yine tercihi elbette kızına bıraktı: "Şimdiden isim haklarını aldım, ileride kendi kararlarını kendisi alsın, şu an bir şey diyemem" şeklinde konuştu.

Kimin aklına gelirdi? Sizce de Mavi çok şanslı değil mi? 😍😂

Kimin aklına gelirdi? Sizce de Mavi çok şanslı değil mi? 😍😂

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