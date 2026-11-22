İyi Bir Omega-3 Nasıl Anlaşılır? Omega 3 Seçerken Kontrol Etmeniz Gereken 7 Kriter
AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
Omega-3 kutusunun önündeki büyük '1000 mg' yazısı, kaliteyi anlatmaya yetmiyor. Etikette neye bakılacağını, kokunun ve oksidasyonun neden önemli olduğunu AVA Vitamin Octofish üzerinden 7 kriterde anlattık.
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
⚠️ Önemli Not: Bu içerik genel bilgilendirme amaçlıdır; tıbbi tavsiye, teşhis ya da tedavi yerine geçmez. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Hamilelik, emzirme, balık alerjisi, kronik bir hastalık ya da düzenli ilaç kullanımı varsa Omega-3 dahil herhangi bir takviyeye başlamadan önce doktoruna veya eczacına danış.
İyi bir Omega-3, yalnızca kapsüldeki balık yağı miktarıyla değil, 7 kriterle anlaşılır: EPA ve DHA miktarı, yağın formu (trigliserit ya da etil ester), hammaddenin kaynağı, saflaştırma teknolojisi, oksidasyon ve koku kontrolü, bağımsız kalite standartları ile ağır metal analizleri ve ambalaj ile üretim. Balık yağı etiketini okurken önce 'toplam balık yağı' ile 'EPA + DHA' arasındaki farkı ayırt et. AVA Vitamin Octofish Omega-3'te her kapsülde 1000 mg balık yağı, 690 mg Omega-3 ve bunun içinde 360 mg EPA ile 240 mg DHA var; kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 1–2 kapsül, günde 2 kapsül 720 mg EPA ve 480 mg DHA sağlıyor. Yağ trigliserit formunda, İspanya menşeli, süperkritik CO₂ ile saflaştırılmış; etiketine göre IFOS kalite gerekliliklerini karşılayan balık yağıyla Türkiye'de üretiliyor. AVA'nın temel mesajı da bu: Omega-3 seçerken yalnızca EPA ve DHA'ya bakma.
AVA Octofish'in bir kapsülünde 1000 mg balık yağı, 690 mg Omega-3, 360 mg EPA ve 240 mg DHA var; etikette ilk bakılacak yer bu ayrım
Octofish'in balık yağı İspanya menşeli ve süperkritik CO₂ ile saflaştırılıyor; kaynak ve saflaştırma iki ayrı kriter
İyi bir Omega-3'te oksidasyon ve koku kontrolü önemli; Octofish deodorize yumuşak kapsülde sunuluyor
Octofish, IFOS kalite gerekliliklerini karşılayan balık yağıyla, GMP, ISO 9001, HACCP ve helal sertifikalı tesiste Türkiye'de üretiliyor
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: İyi bir Omega-3 nasıl anlaşılır?
Cevap: EPA ve DHA miktarına, yağın formuna, hammaddenin kaynağına, saflaştırma yöntemine, oksidasyon ve koku kontrolüne, IFOS gibi bağımsız kalite standartlarına ve ambalaja birlikte bakarak. AVA Octofish'te kapsül başına 360 mg EPA ve 240 mg DHA var; yağ trigliserit formunda, süperkritik CO₂ ile saflaştırılmış ve etiketine göre IFOS kalite gerekliliklerini karşılayan balık yağıyla üretiliyor.
Soru: Balık yağı etiketi nasıl okunur?
Cevap: Önce 'balık yağı' miktarı ile 'EPA' ve 'DHA' miktarlarını ayır. 1000 mg balık yağı yazan bir kapsülde EPA ve DHA çok daha az olabilir. Ardından yağ formu (trigliserit/etil ester), günlük kullanım miktarı ve varsa kalite standardı bilgisine bak. Octofish'te 1000 mg balık yağının 690 mg'ı Omega-3, bunun 600 mg'ı EPA ve DHA; kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 1–2 kapsül.
Soru: Çift deodorize Omega-3 ne demek?
Cevap: Deodorizasyon, balık yağındaki koku veren uçucu bileşiklerin uzaklaştırılması işlemidir; 'çift deodorize' ifadesi bu işlemin iki aşamada uygulandığını anlatır. AVA Vitamin, Octofish için 'gelişmiş deodorizasyon süreçleri' ifadesini kullanıyor ve ürün deodorize yumuşak kapsülde sunuluyor.
Soru: Balık yağının bozulduğu nasıl anlaşılır?
Cevap: Kapsül açıldığında keskin, ekşimsi ya da çok yoğun balık kokusu, acı tat ve belirgin koyulaşma oksidasyona işaret edebilir. Böyle bir durumda ürünü kullanmayıp üreticiye danış. Laboratuvar tarafında oksidasyon, peroksit değeri, anisidin değeri ve bunlardan hesaplanan TOTOX değeriyle izlenir.
Kimler İçin Uygun Değil?
- Balık alerjisi olanlar: Octofish'in Omega-3 kaynağı balık yağı.
- Vejetaryen ve veganlar: Ürün balık kaynaklı. Bitkisel bir Omega-3 kaynağı arıyorsan Octofish sana göre değil.
- 11 yaşından küçük çocuklar: Ürün sayfasındaki kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için. Daha küçük çocuklar için çocuk doktoruna danış.
- Hamileler, emzirenler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar: Doktora danışmadan başlamamalı.
- Tek kapsülde yüksek DHA arayanlar: Octofish'te kapsül başına DHA 240 mg, EPA 360 mg; formül EPA ağırlıklı. DHA odaklı bir ürün önerildiyse etiketleri karşılaştır.
Sonuç: İyi Bir Omega-3'ü Hangi 7 Kriterle Anlarsın?
- EPA ve DHA miktarı: Balık yağı miktarına değil, EPA ve DHA'ya bak. Octofish: 360 mg EPA, 240 mg DHA (kapsül başına); günde 2 kapsül 720 mg EPA ve 480 mg DHA.
- Yağ formu: Trigliserit mi etil ester mi? Octofish: trigliserit.
- Kaynak: Hammadde nereden geliyor? Octofish: İspanya menşeli, doğrudan kaynağından tedarik.
- Saflaştırma: Octofish: süperkritik CO₂ ile koku veren bileşiklerden ve ağır metallerden arındırılmış, EPA ve DHA bakımından konsantre hammadde.
- Oksidasyon ve koku: TOTOX değerini sor, kokuya dikkat et. Octofish: oksidasyon kontrollü üretim, deodorize kapsül.
- Bağımsız standart: Octofish: etiketine göre IFOS kalite gerekliliklerini karşılayan balık yağı, ağır metal analizleri.
- Ambalaj ve üretim: Octofish: katkı maddesi içermez, cam şişe, Türkiye'de üretim. Kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 1–2 kapsül.
⚠️ Doktor Uyarısı: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçmez; dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşam önemlidir. Takviye edici gıdalar ilaç değildir, hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Doktorun farklı bir öneride bulunmadıkça tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşma ve ürünü çocukların ulaşamayacağı yerde sakla. Hamilelik, emzirme, hastalık ya da ilaç kullanımı durumlarında ve günlük kapsül sayısına karar vermeden önce doktoruna veya eczacına danış.
Kaynak: Ürün, hammadde ve kullanım bilgileri 6 Kasım 2026, fiyat bilgisi 18 Kasım 2026 tarihinde avavitamin.com üzerindeki Octofish Omega-3 ürün ve hammadde sayfalarından ve AVA Vitamin'den alınan ürün bilgilerinden derlenmiştir. Sağlık beyanları TİTCK Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'na; TOTOX, IFOS ve süperkritik CO₂ gibi genel kavramların tanımları açık kaynaklara dayanır. Bu içerik AVA Vitamin iş birliğiyle hazırlanmıştır.
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