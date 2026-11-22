İyi bir Omega-3 nasıl anlaşılır? İlk kriter: EPA ve DHA miktarı

İyi bir Omega-3'ü anlamanın ilk adımı, kutunun önündeki balık yağı miktarı ile içindeki EPA ve DHA miktarını ayırt etmek. '1000 mg' çoğu zaman kapsüldeki toplam balık yağını anlatır; EPA ve DHA bunun yalnızca bir kısmıdır. AVA Vitamin Octofish Omega-3'ün etiketinde bu üç katman ayrı ayrı yazıyor:

Balık yağı: 1000 mg

1000 mg Toplam Omega-3: 690 mg (balık yağının %69'u)

690 mg (balık yağının %69'u) EPA: 360 mg

360 mg DHA: 240 mg

EPA ve DHA toplamı 600 mg, yani balık yağının %60'ı. Toplam Omega-3 ile EPA + DHA arasındaki 90 mg'lık fark, EPA ve DHA dışındaki diğer Omega-3 yağ asitlerinden geliyor. Etiket okurken bu yüzden 'toplam Omega-3' ile 'EPA + DHA' satırlarını da birbirinden ayır.

Bu miktarlar sağlık beyanlarıyla nasıl ilişkili?

TİTCK'nın Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu'na göre EPA ve DHA kalbin normal fonksiyonuna katkıda bulunur; faydalı etki günde 250 mg EPA ve DHA alındığında sağlanır. DHA normal beyin fonksiyonlarının korunmasına ve normal görme yetisinin korunmasına katkıda bulunur; faydalı etki günde 250 mg DHA alındığında sağlanır. Octofish'in kullanım önerisi 11 yaş ve üzeri için günde 1–2 kapsül. Bir kapsülde 600 mg EPA ve DHA bulunduğu için kalp beyanındaki koşul 1 kapsülle karşılanıyor; DHA beyanlarındaki 250 mg DHA koşulu ise günde 2 kapsülle (480 mg DHA) karşılanıyor. Günlük kaç kapsül kullanacağına doktorunla birlikte karar ver.

2. Yağın formu: trigliserit mi, etil ester mi?

Omega-3 takviyelerinde yağ farklı kimyasal formlarda bulunabiliyor; en sık karşılaşılan ikisi trigliserit ve etil ester. Trigliserit, yağ asitlerinin gliserol omurgasına bağlı olduğu formdur; etil ester ise yağ asitlerinin etanolle bağlandığı, işlenmiş bir formdur. Octofish'teki balık yağı trigliserit formunda. Etikette form yazmıyorsa bu bilgiyi üreticiye sorabilirsin. Aşağıdaki tabloda 7 kriteri ve Octofish'in karşılıklarını bir arada görebilirsin.