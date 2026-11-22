Haftanın yorgunluğu çıktığında Boğa'nın tek isteği bilgisayarı kapatıp kanepeye uzanmak. Bu toprak burcu dışarı çıkmak yerine bir yığın battaniyenin altında kıvrılmayı seçiyor. Ev işleri ve ayak işleri de ancak o hazır olduğunda yapılıyor, çoğu zaman kendine küçük bir ödül söz ederek.

Yönetici gezegeni güzelliğin gezegeni Venüs olduğu için evi de hep rahat ve davetkar. Hangi battaniyenin seçileceğini, yastığın nasıl kabartılacağını iyi biliyor. Öğleden sonrayı yatakta yuvalanarak geçirecek biri varsa o da Boğa.