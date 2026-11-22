Hafta Sonunu Baştan Sona Yatakta Geçirmeye Bayılan 3 Burç
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Boğa, son mesai çıkışında eve gider gitmez uzandığı kanepeden tüm hafta sonu boyunca kalkmak istemiyor.
Yengeç, hafta boyunca tükenen enerjisini hafta sonu öğlene kadar uyuyarak topluyor.
Cumartesiyi dolu dolu geçiren Terazi, pazar günü yataktan çıkmamayı tercih ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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