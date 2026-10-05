Hafta Sonu Uykusu İçin İdeal Süre Belli Oldu: Kalbe İyi Geliyor!

Telafi uykusunun etkisi, fiziksel olarak hareketsiz katılımcılarda daha belirgin çıktı. Bu grupta yüksek tansiyon riski yüzde 6,9 daha düşüktü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Nawon Lee, yetersiz uykunun vücuda fazladan stres bindirdiğini söylüyor: 'Kalp ve damarların daha fazla çalışmasına yol açar ve tansiyonu yükseltebilir. Hafta sonu biraz daha fazla uyumak, vücuda toparlanma şansı verebilir.'

Araştırmacılar yine de asıl koruyucunun düzenli fiziksel aktivite olduğunu vurguluyor. Hafta sonu uykusu ise yeterince hareket edemeyenler için ek bir destek olabilir.

Yani pazar sabahı alarmı kapatmak için bilimsel bir bahaneniz var, yeter ki 4 saati geçmeyin.