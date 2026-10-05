Hafta Sonu Uykusu İçin İdeal Süre Belli Oldu: Kalbe İyi Geliyor!
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Hafta içi uykusunu hafta sonu telafi edenlere bilimden iyi haber geldi.
Güney Kore'de yaklaşık 41 bin kişiyle yapılan bir araştırma, hafta sonu biraz daha uzun uyumanın yüksek tansiyon riskini azalttığını gösterdi. Üstelik araştırmacılar en faydalı süreyi dakikasına kadar hesapladı!
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En İdeal Süre 1 Saat 27 Dakika 'Fazladan' Uyku
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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