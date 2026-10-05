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Hafta Sonu Uykusu İçin İdeal Süre Belli Oldu: Kalbe İyi Geliyor!

Hafta Sonu Uykusu İçin İdeal Süre Belli Oldu: Kalbe İyi Geliyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 16:01
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Hafta içi uykusunu hafta sonu telafi edenlere bilimden iyi haber geldi.

Güney Kore'de yaklaşık 41 bin kişiyle yapılan bir araştırma, hafta sonu biraz daha uzun uyumanın yüksek tansiyon riskini azalttığını gösterdi. Üstelik araştırmacılar en faydalı süreyi dakikasına kadar hesapladı!

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En İdeal Süre 1 Saat 27 Dakika 'Fazladan' Uyku

En İdeal Süre 1 Saat 27 Dakika 'Fazladan' Uyku

Kore Üniversitesi'nden araştırmacılar, katılımcıların yaklaşık 7 yıllık verilerini inceledi. Bulgular, Ağustos sonunda Münih'te düzenlenen Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde sunuldu.

Araştırmaya göre hafta sonu telafi uykusu, yüksek tansiyon olasılığını genel olarak yaklaşık yüzde 6 azaltıyor. En büyük fayda ise hafta sonu 1 saat 27 dakika fazla uyuyanlarda görüldü. Bu grupta yüksek tansiyon olasılığı yüzde 9 daha düşüktü.

Ancak daha fazlası iyi gelmiyor. Hafta sonu 4 saatten fazla ek uyku uyuyanlarda yüksek tansiyon riski tam tersine arttı.

Hareketsiz Olanlar Daha Çok Fayda Görüyor

Hareketsiz Olanlar Daha Çok Fayda Görüyor

Telafi uykusunun etkisi, fiziksel olarak hareketsiz katılımcılarda daha belirgin çıktı. Bu grupta yüksek tansiyon riski yüzde 6,9 daha düşüktü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Nawon Lee, yetersiz uykunun vücuda fazladan stres bindirdiğini söylüyor: 'Kalp ve damarların daha fazla çalışmasına yol açar ve tansiyonu yükseltebilir. Hafta sonu biraz daha fazla uyumak, vücuda toparlanma şansı verebilir.'

Araştırmacılar yine de asıl koruyucunun düzenli fiziksel aktivite olduğunu vurguluyor. Hafta sonu uykusu ise yeterince hareket edemeyenler için ek bir destek olabilir.

Yani pazar sabahı alarmı kapatmak için bilimsel bir bahaneniz var, yeter ki 4 saati geçmeyin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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