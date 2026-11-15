TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak'ın İbrahim Hacıosmanoğlu'na "Sesiniz Bize Moral Oldu" Sözü Tepki Çekti
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Milli takımda yaşananlar ve Süper Lig'de giderek düşen kalite futbol severlerin tepkisini çekiyor. Bu konudaki sorumlulardan birinin de İbrahim Hacıosmanoğlu olduğu konusunda ortak bir paydada buluşan futbol severler, kötü gidişat sebebiyle TFF Başkanına da hayli tepkili.
Fransa maçı öncesi TRT Spor muhabiri İbrahim Kırkayak'ın konuşma sonunda söylediği sözler sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.
"Sesinizi duyduk moral bulduk" sözleri sebebiyle eleştiriliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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