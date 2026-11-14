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Çukur Vartolu Projesine Erkan Kolçak Köstendil'in Ardından Bir İtiraz da Oyuncular Sendikasından Geldi

Çukur Vartolu Projesine Erkan Kolçak Köstendil'in Ardından Bir İtiraz da Oyuncular Sendikasından Geldi

Çukur
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 22:50
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Ay Yapım bünyesindeki yapay zeka stüdyosu AI Yapım'ın hazırladığı Çukur Vartolu projesi bir festivalde gösterildi. Gösterimde Erkan Kolçak Köstendil'in dijital figürünün yer aldığı görüldü. Oyuncular Sendikası konuyla ilgili kamuoyuna resmi bir bildiri yayımladı. Köstendil de sosyal medyada tepkisini gösterdi.

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Yapay zeka destekli film festival gösteriminde ortaya çıktı.

Yapay zeka destekli film festival gösteriminde ortaya çıktı.

Kriz, WAIFF isimli festivalde gösterimi yapılan yapay zeka destekli film projesinde ortaya çıktı. Ay Yapım bünyesinde faaliyet gösteren yapay zeka prodüksiyon stüdyosu AI Yapım'ın hazırladığı Çukur Vartolu projesinde, Çukur dizisinde Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in dijital figürü yer aldı. Köstendil'in bu dijital kopyanın oluşturulmasına rızasının bulunmadığı belirtildi.

Oyuncular Sendikası bildiri yayımladı.

Oyuncular Sendikası bildiri yayımladı.

Oyuncular Sendikası, WAIFF festivalinde gösterilen projede Köstendil'in dijital figürünün yer aldığını tespit ettiklerini ve oyuncunun bu figürün oluşturulmasına rızasının bulunmadığını sendikaya bildirdiğini duyurdu. Sendika, kamuoyuna ve meslektaşlarına yönelik yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

'Her şeyden önce şu gerçeğin altını çizmek isteriz. Sadece bir oyuncunun değil, hiçbir insanın görüntüsü ve sesi kendi açık rızası olmadan dijital ortamda kopyalanamaz ve modellenemez. Hiçbir oyuncunun görüntüsü, sesi ve ayırt edici kişisel özellikleri, geçmişte gerçekleştirdiği bir performansa dayanılarak, iradesi dışında yeni dijital performanslar üretmek amacıyla sınırsız biçimde kullanılamaz. Bir kişinin iradesi dışında dijital kopyasının oluşturulması, hiç gerçekleştirmediği davranışların ve söylemediği sözlerin kendisine atfedilmesi ve bunların ticari amaçlarla kullanılması, kişilik hakları bakımından ciddi hukuki sorunlar doğurduğu gibi icracı haklarımız açısından da hukuka aykırılık teşkil etmektedir.'

Köstendil'den ironik bir paylaşım gelmişti.

Köstendil'den ironik bir paylaşım gelmişti.

Canlandırdığı karakterin dijital bir ikizinin kendisinden habersiz üretilmesine tepki gösteren Köstendil, projede kullanılan görseli kişisel Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Yapay zeka teknolojisi gelişti ne güzel, aferin yaratıcı genç çocuklar sizi. Yalnız ben bunu bir aktöre benzettim, sizce kime benziyor? Yorumlarda buluşalım.'

Köstendil Çukur paylaşımlarını sildi.

Köstendil Çukur paylaşımlarını sildi.

Köstendil tepkisini sözlü açıklamayla sınırlı tutmadı. Oyuncu, yıllarca başrolünde yer aldığı Çukur dizisine ilişkin geçmiş yıllarda sosyal medya hesabında paylaştığı tüm görsel ve içerikleri profilinden sildi. Oyuncular Sendikası ise bildirisinde Köstendil'in yanında olduklarını ve haklarını korumak adına gerekli tüm adımları atacaklarını kamuoyuna duyurdu. Gelişme, sektörde yapay zeka ve oyuncu hakları konusunda yeni bir hukuki tartışmanın kapısını araladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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