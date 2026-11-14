Çukur Vartolu Projesine Erkan Kolçak Köstendil'in Ardından Bir İtiraz da Oyuncular Sendikasından Geldi

Oyuncular Sendikası, WAIFF festivalinde gösterilen projede Köstendil'in dijital figürünün yer aldığını tespit ettiklerini ve oyuncunun bu figürün oluşturulmasına rızasının bulunmadığını sendikaya bildirdiğini duyurdu. Sendika, kamuoyuna ve meslektaşlarına yönelik yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verdi:

'Her şeyden önce şu gerçeğin altını çizmek isteriz. Sadece bir oyuncunun değil, hiçbir insanın görüntüsü ve sesi kendi açık rızası olmadan dijital ortamda kopyalanamaz ve modellenemez. Hiçbir oyuncunun görüntüsü, sesi ve ayırt edici kişisel özellikleri, geçmişte gerçekleştirdiği bir performansa dayanılarak, iradesi dışında yeni dijital performanslar üretmek amacıyla sınırsız biçimde kullanılamaz. Bir kişinin iradesi dışında dijital kopyasının oluşturulması, hiç gerçekleştirmediği davranışların ve söylemediği sözlerin kendisine atfedilmesi ve bunların ticari amaçlarla kullanılması, kişilik hakları bakımından ciddi hukuki sorunlar doğurduğu gibi icracı haklarımız açısından da hukuka aykırılık teşkil etmektedir.'