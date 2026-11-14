Çukur Vartolu Projesine Erkan Kolçak Köstendil'in Ardından Bir İtiraz da Oyuncular Sendikasından Geldi
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Ay Yapım bünyesindeki yapay zeka stüdyosu AI Yapım'ın hazırladığı Çukur Vartolu projesi bir festivalde gösterildi. Gösterimde Erkan Kolçak Köstendil'in dijital figürünün yer aldığı görüldü. Oyuncular Sendikası konuyla ilgili kamuoyuna resmi bir bildiri yayımladı. Köstendil de sosyal medyada tepkisini gösterdi.
Yapay zeka destekli film festival gösteriminde ortaya çıktı.
Oyuncular Sendikası bildiri yayımladı.
Köstendil'den ironik bir paylaşım gelmişti.
Köstendil Çukur paylaşımlarını sildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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