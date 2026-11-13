Türkiye'de Dizi Krizi Konuşulurken ABD'de Oyuncular Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor?
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Türkiye'de reklam gelirlerindeki düşüşle başlayan dizi krizi, yayından kaldırılan bölümler ve oyunculardan istendiği konuşulan ücret indirimleriyle gündemdeki yerini korurken okyanusun öbür yakasından çok farklı rakamlar geldi. Variety'nin hazırladığı dosya, ABD'de yayın platformlarının yıldız oyunculara tek bir bölüm için hâlâ milyon dolarlar ödediğini ortaya koydu. Listenin zirvesinde ise Hollywood'un çok tanıdık dört yüzü var.
Kaynak: Variety
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Variety'nin dosyasına göre ABD'de dizi üretimi azalsa da yıldız oyuncuların bölüm başı ücretleri düşmedi.
Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone ve Chris Pratt bölüm başı 2 milyon dolarla zirvede.
Zendaya, Selena Gomez ve Robert De Niro da bölüm başı 1 milyon dolar alan isimler arasında.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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