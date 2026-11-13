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Türkiye'de Dizi Krizi Konuşulurken ABD'de Oyuncular Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor?

Türkiye'de Dizi Krizi Konuşulurken ABD'de Oyuncular Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor?

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 08:33 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 08:36
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Türkiye'de reklam gelirlerindeki düşüşle başlayan dizi krizi, yayından kaldırılan bölümler ve oyunculardan istendiği konuşulan ücret indirimleriyle gündemdeki yerini korurken okyanusun öbür yakasından çok farklı rakamlar geldi. Variety'nin hazırladığı dosya, ABD'de yayın platformlarının yıldız oyunculara tek bir bölüm için hâlâ milyon dolarlar ödediğini ortaya koydu. Listenin zirvesinde ise Hollywood'un çok tanıdık dört yüzü var.

Kaynak: Variety

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Variety'nin dosyasına göre ABD'de dizi üretimi azalsa da yıldız oyuncuların bölüm başı ücretleri düşmedi.

Variety'nin dosyasına göre ABD'de dizi üretimi azalsa da yıldız oyuncuların bölüm başı ücretleri düşmedi.

Türkiye'de ekim ayının son haftasında altı dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılırken kulislerde yapımcıların başrol oyuncularından bölüm başı ücretlerde indirim istediği konuşuluyordu. ABD'de de yayın platformlarının dizi üretimini kısmasıyla pazar son yıllarda belirgin biçimde daraldı, ancak Variety'nin 12 Kasım'da yayımladığı dosyaya göre bu daralma en büyük yıldızların ücretlerine yansımadı.

Habere konuşan menajerlerden biri durumu 'Bu dizileri sırtlayabilecek yıldızlara duyulan ihtiyaç hiç olmadığı kadar büyük. Eskiden birinin bölüm başına 2 milyon dolar alması duyulmamış bir şeydi' sözleriyle özetliyor. Sinemada eskisi kadar başrol bulamayan pek çok ünlü isim, platformlarda hem kitlesini koruyor hem de klasik televizyon dönemindeki 22 bölümlük sezonlar yerine 6, 8 ya da 10 bölümlük çok daha hafif bir tempoyla çalışıyor.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone ve Chris Pratt bölüm başı 2 milyon dolarla zirvede.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone ve Chris Pratt bölüm başı 2 milyon dolarla zirvede.

Bu yeni düzenin en büyük kazananları listenin tepesindeki dört isim oldu. Apple TV'nin The Morning Show dizisinde başrolleri paylaşan Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, bölüm başına aldıkları yaklaşık 2 milyon dolarla uzun süredir bu kulübün en bilinen üyeleri arasında yer alıyor.

Paramount+'ta yayınlanan, Taylor Sheridan imzalı Tulsa King'in yıldızı Sylvester Stallone'un da her bölüm için yaklaşık 2 milyon dolar kazandığı tahmin ediliyor, Prime Video'nun The Terminal List dizisiyle ikinci sezona dönen Chris Pratt ise aynı rakamla zirveyi paylaşıyor. Hemen arkalarında Paramount+'ın yakında başlayacak dizisi Laird için bölüm başı 1,4 milyon dolar alan Kenneth Branagh, Apple TV'nin Shrinking dizisinde 1,3'er milyon dolar kazanan Harrison Ford ile Jason Segel ve Dutton Ranch'teki rolleriyle 1,2'şer milyon dolar alan Cole Hauser ile Kelly Reilly geliyor.

Zendaya, Selena Gomez ve Robert De Niro da bölüm başı 1 milyon dolar alan isimler arasında.

Zendaya, Selena Gomez ve Robert De Niro da bölüm başı 1 milyon dolar alan isimler arasında.

Milyon dolarlık eşiği aşanların listesi zirvedeki isimlerle sınırlı kalmıyor. Hulu'da yayınlanan Only Murders in the Building'in yıldızları Selena Gomez, Steve Martin ve Martin Short, dizi altıncı sezonuna hazırlanırken bölüm başına 1 milyon doların üzerinde kazanıyor. HBO'nun Euphoria dizisiyle tanınan Zendaya, Netflix'in Zero Day dizisinde rol alan Robert De Niro, Reacher'ın Alan Ritchson'ı, Spider-Noir'ın Nicolas Cage'i ve Apple TV'nin Presumed Innocent dizisindeki Jake Gyllenhaal da bölüm başı 1 milyon dolarlık isimler arasında.

Listeyi Peacock'un The Five-Star Weekend dizisiyle bu eşiği geçen Jennifer Garner, Apple TV'nin yeni dizisi Wild Things'te buluşacak Andrew Garfield ile Jude Law ve Shining Girls için 1,1 milyon dolar alan Elisabeth Moss tamamlıyor. Variety'ye göre oyunculara en cömert ödemeyi yapan platform Apple, HBO ve Amazon da bu yarışın içinde; klasik ABD kanallarında ise başrol oyuncuları bölüm başına 250 ila 350 bin dolarla işe başlıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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