Türkiye'de Dizi Krizi Konuşulurken ABD'de Oyuncular Bölüm Başı Ne Kadar Kazanıyor?

Türkiye'de ekim ayının son haftasında altı dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarılırken kulislerde yapımcıların başrol oyuncularından bölüm başı ücretlerde indirim istediği konuşuluyordu. ABD'de de yayın platformlarının dizi üretimini kısmasıyla pazar son yıllarda belirgin biçimde daraldı, ancak Variety'nin 12 Kasım'da yayımladığı dosyaya göre bu daralma en büyük yıldızların ücretlerine yansımadı.

Habere konuşan menajerlerden biri durumu 'Bu dizileri sırtlayabilecek yıldızlara duyulan ihtiyaç hiç olmadığı kadar büyük. Eskiden birinin bölüm başına 2 milyon dolar alması duyulmamış bir şeydi' sözleriyle özetliyor. Sinemada eskisi kadar başrol bulamayan pek çok ünlü isim, platformlarda hem kitlesini koruyor hem de klasik televizyon dönemindeki 22 bölümlük sezonlar yerine 6, 8 ya da 10 bölümlük çok daha hafif bir tempoyla çalışıyor.