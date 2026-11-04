"Kazanç da Kayıp da Hepimize" Diyen Özge Özpirinçci, Dizi Krizinin Çözümünü Anlattı

29 Ekim Perşembe akşamı Show TV'de Muhtemel Aşk, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'de Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümü ertelendi, cumartesi günü ise Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar yayın akışından çıkarıldı.

3 Kasım Salı akşamı da tablo değişmedi. TRT 1'deki maç nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yanı sıra rakip kanallardaki Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de yeni bölümle ekrana gelmedi.