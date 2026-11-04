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"Kazanç da Kayıp da Hepimize" Diyen Özge Özpirinçci, Dizi Krizinin Çözümünü Anlattı

"Kazanç da Kayıp da Hepimize" Diyen Özge Özpirinçci, Dizi Krizinin Çözümünü Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 17:05
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Reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri peş peşe ertelenirken oyunculardan fedakârlık beklenip beklenmediği tartışılıyor. Bu tartışmaya Özge Özpirinçci de katıldı. Ünlü oyuncu, krizin yalnızca başrollerin ücret indirimiyle aşılamayacağını söyledi ve yaşananlara 'fedakarlık' denmesine itiraz etti.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Reklam gelirleri düşünce bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

Reklam gelirleri düşünce bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.

29 Ekim Perşembe akşamı Show TV'de Muhtemel Aşk, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'de Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümü ertelendi, cumartesi günü ise Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar yayın akışından çıkarıldı.

3 Kasım Salı akşamı da tablo değişmedi. TRT 1'deki maç nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yanı sıra rakip kanallardaki Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de yeni bölümle ekrana gelmedi.

Özge Özpirinçci, sorunun başrollerin indirim yapmasıyla ya da gelecek sezon zam almamasıyla çözülemeyeceğini söyledi.

Özge Özpirinçci, sorunun başrollerin indirim yapmasıyla ya da gelecek sezon zam almamasıyla çözülemeyeceğini söyledi.

Kulislerde oyunculardan bölüm başı ücretlerinde indirim istendiğinin konuşulduğu günlerde 'Oyuncular fedakârlık yapmalı mı?' sorusu Özge Özpirinçci'ye de yöneltildi. Konunun bir magazin malzemesi olmadığını vurgulayan oyuncu, sektörün yüzlerce, binlerce insanın ekmek teknesi olduğunu hatırlattı.

'Bu sadece başrollerin indirim yapması ya da önümüzdeki sezona zam yapmamasıyla olabilecek bir konu olduğunu düşünmüyorum. Fedakârlık diye adlandırılmasını da doğru bulmuyorum. Bunun gerçekten stratejik anlamda bir iş planlamasıyla birlikte tüm ekibin, her bir insanın, çalışanın hakkının verilerek yapılması gereken bir iş olduğunu düşünüyorum. Kazanç da kayıp da bize, hepimize...'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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