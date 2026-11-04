"Kazanç da Kayıp da Hepimize" Diyen Özge Özpirinçci, Dizi Krizinin Çözümünü Anlattı
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Reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümleri peş peşe ertelenirken oyunculardan fedakârlık beklenip beklenmediği tartışılıyor. Bu tartışmaya Özge Özpirinçci de katıldı. Ünlü oyuncu, krizin yalnızca başrollerin ücret indirimiyle aşılamayacağını söyledi ve yaşananlara 'fedakarlık' denmesine itiraz etti.
KAYNAK: 2. Sayfa
Reklam gelirleri düşünce bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü yayın akışından çıkarıldı.
Özge Özpirinçci, sorunun başrollerin indirim yapmasıyla ya da gelecek sezon zam almamasıyla çözülemeyeceğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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