Ekim Ayında İlk Kez Yaşandı: Dizileri Ekrandan Düşüren Krizin Nedeni Belli Oldu

Bir başka televizyon yöneticisi de reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını doğruladı. 'Ekim ayında böyle bir kriz olmazdı' diyen yönetici, reklam piyasasının geçmiş yıllarda genellikle ocak ve şubat aylarında yavaşladığını hatırlattı. Bu yıl ise sıkıntı sezonun en hareketli dönemi olan ekim ayında başladı.

Yönetici, şirketlerin mali sıkıntıya girdiğinde ilk olarak reklam bütçelerini kıstığını, ardından personel azaltma gibi başka tasarruf önlemlerine yöneldiğini anlattı. Kamudaki tasarruf uygulamaları nedeniyle kamu reklamlarının da azaldığını ekledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş da ekimin son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edildiği ay olduğunu ve saatlik reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının satılabildiğini öne sürmüştü. Altuntaş'a göre reklam gelirleri artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kanallardan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.