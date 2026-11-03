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Ekim Ayında İlk Kez Yaşandı: Dizileri Ekrandan Düşüren Krizin Nedeni Belli Oldu

Ekim Ayında İlk Kez Yaşandı: Dizileri Ekrandan Düşüren Krizin Nedeni Belli Oldu

yerli dizi Kızılcık Şerbeti Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 19:46
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Geçen hafta 6 dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi, bu hafta da maç akşamı diziler yayın akışından çıktı. Odatv’den Sina Koloğlu’nun yapımcılar ve TV yöneticileriyle görüştüğü haber, krizin perde arkasını ortaya koydu. Yöneticilere göre reklam bütçeleri ekonomik koşullar nedeniyle daraldı ve bütçenin önemli bir kısmı dijitale kaydı. Üstelik her yıl ocak-şubat aylarında yaşanan yavaşlama, bu yıl ilk kez ekim ayında başladı.

KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV

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Bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü ertelendi, bu hafta da maç akşamı aynı tablo yaşandı.

Bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü ertelendi, bu hafta da maç akşamı aynı tablo yaşandı.

29 Ekim Perşembe akşamı Show TV'de Muhtemel Aşk, NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı ve Star TV'de Sevdiğim Sensin yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 145. bölümü ertelendi. Cumartesi günü ise Star TV'de Başkalarının Hayatı ve Kanal D'de Güller ve Günahlar yayın akışından çıkarıldı.

Bu hafta da tablo değişmedi. 3 Kasım Salı akşamı TRT 1'deki Galatasaray-Stuttgart maçı nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı ile birlikte rakip kanalların dizileri Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de yeni bölümle ekrana gelmiyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ertelemeyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlamıştı. Ancak bayramdan sonra gelen ertelemeler, sektörde konuşulan reklam krizini yeniden gündemin ortasına taşıdı.

TV yöneticilerine göre sorun belirli kanallarla sınırlı değil, bütün sektörü etkiliyor.

TV yöneticilerine göre sorun belirli kanallarla sınırlı değil, bütün sektörü etkiliyor.

Odatv'ye konuşan isimlerin ortak görüşü, krizin yalnızca birkaç kanalı değil tüm televizyon sektörünü vurduğu yönünde. Üstelik sorun, reklamverenlerin televizyon reklamlarının karşılığını alamadığını düşünmesinden kaynaklanmıyor. Asıl neden, ekonomik koşullar nedeniyle reklam bütçelerinin küçülmesi.

Çok izlenen bir kanalın yöneticisi durumu tek cümleyle özetledi: 'Reklam bütçeleri çok daraldı. Reklamveren yok, talep yok, reklam yok.' Aynı yönetici, tüketimdeki gerilemenin de reklam harcamalarını doğrudan etkilediğini söyledi.

Yöneticinin dikkat çektiği bir diğer nokta ise bütçelerin dijitale kayması oldu: 'Reklamveren dijitale çok ciddi para harcıyor. Televizyonu artık daha çok erişim sağlamak için kullanıyor.'

Bir başka yöneticiye göre reklam piyasası normalde ocakta yavaşlıyordu, bu yıl kriz ekimde başladı.

Bir başka yöneticiye göre reklam piyasası normalde ocakta yavaşlıyordu, bu yıl kriz ekimde başladı.

Bir başka televizyon yöneticisi de reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını doğruladı. 'Ekim ayında böyle bir kriz olmazdı' diyen yönetici, reklam piyasasının geçmiş yıllarda genellikle ocak ve şubat aylarında yavaşladığını hatırlattı. Bu yıl ise sıkıntı sezonun en hareketli dönemi olan ekim ayında başladı.

Yönetici, şirketlerin mali sıkıntıya girdiğinde ilk olarak reklam bütçelerini kıstığını, ardından personel azaltma gibi başka tasarruf önlemlerine yöneldiğini anlattı. Kamudaki tasarruf uygulamaları nedeniyle kamu reklamlarının da azaldığını ekledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş da ekimin son 30 yılın en düşük reklam gelirinin elde edildiği ay olduğunu ve saatlik reklam kuşaklarının yalnızca yüzde 60'ının satılabildiğini öne sürmüştü. Altuntaş'a göre reklam gelirleri artmadıkça maç ve özel günlerde dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Kanallardan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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