Ekim Ayında İlk Kez Yaşandı: Dizileri Ekrandan Düşüren Krizin Nedeni Belli Oldu
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Geçen hafta 6 dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi, bu hafta da maç akşamı diziler yayın akışından çıktı. Odatv’den Sina Koloğlu’nun yapımcılar ve TV yöneticileriyle görüştüğü haber, krizin perde arkasını ortaya koydu. Yöneticilere göre reklam bütçeleri ekonomik koşullar nedeniyle daraldı ve bütçenin önemli bir kısmı dijitale kaydı. Üstelik her yıl ocak-şubat aylarında yaşanan yavaşlama, bu yıl ilk kez ekim ayında başladı.
KAYNAK: Sina Koloğlu/ Oda TV
Bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü ertelendi, bu hafta da maç akşamı aynı tablo yaşandı.
TV yöneticilerine göre sorun belirli kanallarla sınırlı değil, bütün sektörü etkiliyor.
Bir başka yöneticiye göre reklam piyasası normalde ocakta yavaşlıyordu, bu yıl kriz ekimde başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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