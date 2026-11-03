Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar, Dizilerin İptal Edilmesine Sessiz Kalmadı

Kendi dizisi etkilenmese de Burcu Cavrar, yaşananların sektörün tamamını ilgilendirdiğini vurguladı: 'Çok can sıkıcı bir şey, sonuçta gerçekten hani hem sektörde, hem ülkede, hem dünyada bir şeyler oluyor ve ilk etkilenen şey ekonomi ve tabii ki bizim sektörümüz oluyor.'

Cavrar, bu tablonun yalnızca televizyon dünyasını değil herkesi etkilediğinin de altını çizdi: 'Aslında herkes etkileniyor da, biz bunu çok daha aslında yakın temasta hissediyoruz.'

Konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemeyen oyuncu, 'Can sıkıcı bir şey, bununla ilgili benim söyleyebilecek neyim olabilir ki?' dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: 'Biz etkilenen taraftayız, hepimiz. Keşke böyle olmasa.'