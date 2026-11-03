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Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar, Dizilerin İptal Edilmesine Sessiz Kalmadı

Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar, Dizilerin İptal Edilmesine Sessiz Kalmadı

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 18:16
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Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar, televizyon dünyasını sarsan reklam krizi ve peş peşe ertelenen diziler hakkında konuştu. Kendi dizisinin bu süreçten etkilenmediğini söyleyen oyuncu, yaşananların sektörü derinden etkilediğini vurguladı. Cavrar, “Biz etkilenen taraftayız, hepimiz. Keşke böyle olmasa.” sözleriyle dikkat çekti.

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Burcu Cavrar, kendi dizisinin krizden etkilenmediğini ama sektörün zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Burcu Cavrar, kendi dizisinin krizden etkilenmediğini ama sektörün zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Taşacak Bu Deniz'de Hicran karakterine hayat veren Burcu Cavrar, televizyon dünyasındaki reklam krizi ve bunun dizilerin yayın takvimine yansıması hakkında konuştu. Oyuncu önce kendi cephesini anlattı: 'Yani şu an tabii biz bundan etkilenmedik, devam eden bir işin içerisindeyiz.'

Burcu Cavrar'ın belirttiği gibi Taşacak Bu Deniz, ertelemelerin yaşandığı haftada yayın planını bozmadı. Üstelik Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün ekrana gelmediği 30 Ekim Cuma akşamı sezon rekorunu kırdı.

Cumhuriyet Bayramı haftasında 6 dizinin yeni bölümü arka arkaya ertelenmişti.

Cumhuriyet Bayramı haftasında 6 dizinin yeni bölümü arka arkaya ertelenmişti.

Erteleme zinciri 29 Ekim Perşembe akşamı başladı. Star TV, Sevdiğim Sensin'in yeni bölümü yerine tekrarını yayınladı. Show TV Muhtemel Aşk'ın, NOW ise Halef: Köklerin Çağrısı'nın yeni bölümünü erteledi.

Cuma akşamı sıra Kızılcık Şerbeti'ne, cumartesi ise Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar'a geldi. Böylece bir haftada yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi sayısı 6'ya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, ertelemelerin ardında kanalların yeterli reklam alamamasının olduğunu öne sürmüştü. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ise kararı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlamıştı.

Burcu Cavrar, krizin etkisini oyuncuların herkesten daha yakından hissettiğini söyledi.

Burcu Cavrar, krizin etkisini oyuncuların herkesten daha yakından hissettiğini söyledi.

Kendi dizisi etkilenmese de Burcu Cavrar, yaşananların sektörün tamamını ilgilendirdiğini vurguladı: 'Çok can sıkıcı bir şey, sonuçta gerçekten hani hem sektörde, hem ülkede, hem dünyada bir şeyler oluyor ve ilk etkilenen şey ekonomi ve tabii ki bizim sektörümüz oluyor.'

Cavrar, bu tablonun yalnızca televizyon dünyasını değil herkesi etkilediğinin de altını çizdi: 'Aslında herkes etkileniyor da, biz bunu çok daha aslında yakın temasta hissediyoruz.'

Konu hakkında daha fazla yorum yapmak istemeyen oyuncu, 'Can sıkıcı bir şey, bununla ilgili benim söyleyebilecek neyim olabilir ki?' dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: 'Biz etkilenen taraftayız, hepimiz. Keşke böyle olmasa.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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