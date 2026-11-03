Taşacak Bu Deniz'in Hicran'ı Burcu Cavrar, Dizilerin İptal Edilmesine Sessiz Kalmadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar, televizyon dünyasını sarsan reklam krizi ve peş peşe ertelenen diziler hakkında konuştu. Kendi dizisinin bu süreçten etkilenmediğini söyleyen oyuncu, yaşananların sektörü derinden etkilediğini vurguladı. Cavrar, “Biz etkilenen taraftayız, hepimiz. Keşke böyle olmasa.” sözleriyle dikkat çekti.
Burcu Cavrar, kendi dizisinin krizden etkilenmediğini ama sektörün zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Cumhuriyet Bayramı haftasında 6 dizinin yeni bölümü arka arkaya ertelenmişti.
Burcu Cavrar, krizin etkisini oyuncuların herkesten daha yakından hissettiğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın