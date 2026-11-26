Avrupa Birliği kurallarına göre kozmetik ambalajlarında normalde 'en iyi kullanım tarihi' yer alıyor. Bu tarih ay ve yıl ya da gün, ay ve yıl olarak yazılıyor. Raf ömrü 30 ayı aşan ürünlerde ise tarih zorunlu değil; onun yerine açık kavanoz simgesi ve kullanım süresi konuyor.

Tek kullanımlık ürünler, bozulma riski taşımayanlar ve hiç açılmayan ambalajlar bu kuralın dışında kalıyor.