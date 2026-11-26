Kremlerin Üzerindeki Kavanoz İşareti ve "12M" Yazısı Bakın Ne Anlama Geliyor
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Sayının yanındaki "M" harfi ayı gösteriyor: 12M, açıldıktan sonra 12 ay demek.
Raf ömrü 30 aydan kısa ürünlerde bu simge yerine son kullanma tarihi bulunuyor.
Ürün açıldıktan sonra mikroplar, nem ve sıcaklık bozulmayı hızlandırıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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