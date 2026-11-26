Beşiktaş Taraftarına Saldıran Gürcistan Polisine Galatasaray Taraftarından Müdahale
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Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı Gürcistan polisinin tribünlerdeki saldırısı nedeniyle durdu. Uzun süre duran maçta tribünlerdeki taraftara biber gazı ve copla saldırı vardı. Coplarla yaralanan birçok taraftar olurken dışarıda da durum farklı değildi.
Polis müdahalesine maruz kalan taraftarlar hep birlikte saldırıya karşı koyarken bir Galatasaraylı taraftarın görüntüsü de sosyal medyada çok konuşuldu.
Kaynak - Futbol Arena
Galatasaray taraftarından Gürcistan polisine tekme.
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