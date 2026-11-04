Reklam Krizi Dizileri Ekrandan Düşürünce Fedakarlık Sorulan İlker Aksum Net Konuştu
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Altı Üstü İstanbul oyuncusu İlker Aksum, reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin peş peşe ekrana gelmediği günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son 30 yılın en düşük reklam gelirinin konuşulduğu sezonda oyunculardan fedakârlık istenip istenmemesi sorulan Aksum, “İstenmemeli, istenirse de yapılmamalı” dedi. Oyuncunun net yanıtı, sektördeki ücret tartışmasına yeni bir halka ekledi.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi, kriz bu hafta da sürdü.
Dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesinin ardından oyunculardan bölüm başı ücretleri konusunda fedakarlık yapılması beklendi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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