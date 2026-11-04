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Reklam Krizi Dizileri Ekrandan Düşürünce Fedakarlık Sorulan İlker Aksum Net Konuştu

Reklam Krizi Dizileri Ekrandan Düşürünce Fedakarlık Sorulan İlker Aksum Net Konuştu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 12:47
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Altı Üstü İstanbul oyuncusu İlker Aksum, reklam krizi nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin peş peşe ekrana gelmediği günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son 30 yılın en düşük reklam gelirinin konuşulduğu sezonda oyunculardan fedakârlık istenip istenmemesi sorulan Aksum, “İstenmemeli, istenirse de yapılmamalı” dedi. Oyuncunun net yanıtı, sektördeki ücret tartışmasına yeni bir halka ekledi.

KAYNAK: Gece Muhabiri

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Bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi, kriz bu hafta da sürdü.

Bir hafta içinde 6 dizinin yeni bölümü ekrana gelmedi, kriz bu hafta da sürdü.

29 Ekim Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölümleriyle ekrana gelmedi. Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü ertelendi, cumartesi ise Başkalarının Hayatı ile Güller ve Günahlar yayın akışından çıkarıldı.

3 Kasım Salı akşamı da tablo değişmedi. Maç nedeniyle Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yanı sıra Haysiyet, Anne Yarısı ve Tuzlu Kahve de yeni bölümle ekrana gelmedi.

Dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesinin ardından oyunculardan bölüm başı ücretleri konusunda fedakarlık yapılması beklendi.

Dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesinin ardından oyunculardan bölüm başı ücretleri konusunda fedakarlık yapılması beklendi.

Katıldığı bir oyun galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlker Aksum'a, son 30 yılın en düşük reklam gelirinin konuşulduğu bu sezonda oyunculardan fedakârlık beklenip beklenmeyeceği soruldu.

'Oyunculardan fedakârlık istenmeli mi, istenilirse yapılmalı mı?' sorusuna net bir yanıt verdi: 'İstenmemeli, istenirse de yapılmamalı.'

Dizisinin geleceği sorulduğunda ise Aksum, 'Kıyasıya bir yarış var diziler arasında, biz galiba devam' dedi. Aksum'un bu sözleri, kulislerde oyunculardan ücret indirimi istendiğinin konuşulduğu günlere denk geldi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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