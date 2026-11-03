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Diziler Krizden İptal Edildi: Altı Üstü İstanbul Nihal Yüsra Geyik, İndirim Talebine "Can Sıkıcı" Dedi!

Diziler Krizden İptal Edildi: Altı Üstü İstanbul Nihal Yüsra Geyik, İndirim Talebine "Can Sıkıcı" Dedi!

dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 09:54
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Reklam gelirlerindeki düşüş televizyon kanallarının yayın akışını altüst ederken, sevilen dizilerin birçoğu son günlerde yeni bölümüyle ekrana gelemedi. Kulislerde oyunculardan ücretlerinde indirim istendiği konuşulurken mikrofonlar Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik'e uzandı. Ünlü oyuncu hem sektörü sarsan krize hem de merakla takip edilen özel hayatına dair sorulara samimi yanıtlar verdi.

Kaynak: Magazin Burada

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Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak büyüdü, şimdi Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i oldu.

Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak büyüdü, şimdi Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i oldu.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i yaklaşık 15 yıl boyunca canlandıran Yüsra Geyik, adeta izleyicinin gözü önünde büyüyen isimlerden biri oldu. Diziye veda ettikten sonra Camdaki Kız, Aile ve Bir Gece Masalı gibi projelerle ekrandaki yerini koruyan oyuncu, bu sezon ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde ailesinin tüm yükünü omuzlayan Nihal Cankaya'ya hayat veriyor.

Dizinin reyting listelerinde kendine sağlam bir yer edinmesiyle yüzü gülen Geyik'in setinde işler yolunda gitse de sektörün genelinde tablo hiç de iç açıcı değil.

Reklam krizi yüzünden diziler yayınlanmazken Yüsra Geyik indirim sorusuna net yanıt verdi.

Reklam krizi yüzünden diziler yayınlanmazken Yüsra Geyik indirim sorusuna net yanıt verdi.

Düşen reklam gelirleri kanalların planlarını sarsınca Halef, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle ekrana gelemedi, Star TV de Başkalarının Hayatı'nın yeni bölümü yerine tekrar yayınladı. Kriz büyüdükçe kulislerde oyunculardan ücret indirimi istendiği de konuşulmaya başladı ve kendisine böyle bir teklif gelip gelmediği sorulan Yüsra Geyik, 'Yok hayır, gelmedi' yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu yine de yaşananları 'çok can sıkıcı' diye nitelendirdi; bir dizinin tutmasının zaten uzun bir yol olduğunu, tutan dizilerin şimdi bir de yayınlanabilmek için ayrı bir sınavdan geçmek zorunda kaldığını anlattı. 'Allah hepimizin yardımcısı olsun' diyerek ekrana gelemeyen meslektaşlarına destek gönderen Geyik, Altı Üstü İstanbul'un o akşam yayında olduğunu da 'Biz bu akşam varız, çok şükür' sözleriyle hatırlattı.

Yüsra Geyik, sevgilisi olup olmadığı sorusunu da gülerek ve esprili bir dille yanıtladı.

Krize dair sözlerinin ardından sohbet özel hayatına geldiğinde Geyik, dizide Nihal'in bir sevgilisi varken gerçek hayatta neden yalnız göründüğü sorusuna 'Ne biliyorsun ki?' diyerek karşılık verdi. Geçtiğimiz ay Kaan Çakır'la adı anılan ve bu iddiayı yalanlayan oyuncu, hakkında yazılan aşk dedikodularından henüz hiçbirinin tutmadığını gülerek söyledi ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaktan memnun olduğunu 'Bence çok şık bir ilişki bu' sözleriyle anlattı.

Muhabirin 'En yakın zamanda görmek dileğiyle' temennisine 'Diğer türlüsü de kısmet bakalım' diye karşılık veren Yüsra Geyik'in röportajının tamamını videodan izleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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