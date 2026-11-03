Diziler Krizden İptal Edildi: Altı Üstü İstanbul Nihal Yüsra Geyik, İndirim Talebine "Can Sıkıcı" Dedi!
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Reklam gelirlerindeki düşüş televizyon kanallarının yayın akışını altüst ederken, sevilen dizilerin birçoğu son günlerde yeni bölümüyle ekrana gelemedi. Kulislerde oyunculardan ücretlerinde indirim istendiği konuşulurken mikrofonlar Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i Yüsra Geyik'e uzandı. Ünlü oyuncu hem sektörü sarsan krize hem de merakla takip edilen özel hayatına dair sorulara samimi yanıtlar verdi.
Kaynak: Magazin Burada
Yüsra Geyik, Arka Sokaklar'ın Zeliş'i olarak büyüdü, şimdi Altı Üstü İstanbul'un Nihal'i oldu.
Reklam krizi yüzünden diziler yayınlanmazken Yüsra Geyik indirim sorusuna net yanıt verdi.
Yüsra Geyik, sevgilisi olup olmadığı sorusunu da gülerek ve esprili bir dille yanıtladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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