Diziler Krizden İptal Edildi: Altı Üstü İstanbul Nihal Yüsra Geyik, İndirim Talebine "Can Sıkıcı" Dedi!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i yaklaşık 15 yıl boyunca canlandıran Yüsra Geyik, adeta izleyicinin gözü önünde büyüyen isimlerden biri oldu. Diziye veda ettikten sonra Camdaki Kız, Aile ve Bir Gece Masalı gibi projelerle ekrandaki yerini koruyan oyuncu, bu sezon ATV'nin Altı Üstü İstanbul dizisinde ailesinin tüm yükünü omuzlayan Nihal Cankaya'ya hayat veriyor.

Dizinin reyting listelerinde kendine sağlam bir yer edinmesiyle yüzü gülen Geyik'in setinde işler yolunda gitse de sektörün genelinde tablo hiç de iç açıcı değil.