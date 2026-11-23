Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde bir vatandaş, sokakta aslan gördüğünü söyledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesinin ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi ve kayıtlarda aslan tespit edildi.

Muhabir Çağdaş Evren Şenlik sabah saatlerinde son durumu 'Sarıyer’de aslan olduğu değerlendirilen hayvanı yakalamak için başlatılan çalışmalarda 10 saat geride kaldı.' diyerek açıkladı.

Sosyal medyada gece saatlerinde gündem olan bu haberin ardından, goygoy yorumlar da eksik olmadı.