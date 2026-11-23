İstanbul Sarıyer'de Görülen Aslan Goygoyculara Bol Malzeme Çıkardı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul Sarıyer'de bir dişi aslan, güvenlik kameralarına yansıdı. Aslanın yeri, termal kameralı ekiplerce ormanlık alanda tespit edildi. Belediye'den, vatandaşlara 'dışarı çıkmayın' uyarısı gelirken aslanı yakalamaya yönelik çalışmalar da sürüyor.
Tabii bu haberin sosyal medyada yayılması, goygoyu da beraberinde getirdi.
İstanbul Sarıyer'de aslan görüldü.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın