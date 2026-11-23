İstanbul'da Uçaklar İnemiyor! Hava Ulaşımına 'Kümülonimbus' Bulutu Engeli
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İstanbul’a kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu sebebiyle uçaklar havada tur atıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarlarının ardından, kötü hava koşulları ve yıldırımlara neden olan 'Kümülonimbus' bulutu hava trafiğini olumsuz etkiliyor.
Bulutlara yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kalıyor. Pilotlar, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere gördükleri olumsuz hava koşullarının olduğu koordinatlar konusunda bilgi veriyor. Şiddetli yağı
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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