Klima mı, Kombi mi, Isı Pompası mı? Evin İçin Hangisi Ne Anlama Geliyor?
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Kış yaklaşınca evi nasıl ısıtacağımız sorunu ortaya çıkıyor. Birçok ısıtma yönteminden hangisini kullanacağın bütçeni ve enerji tüketimini etkiliyor. Klima, ısı pompası ya da kombi yöntemleri ne anlama geliyor?
Klima hem yazın hem kışın kullanılabiliyor.
Bunlara dikkat etmemen hep cebini hem dünyayı yakıyor!
Kombi, en çok kullanılan ısınma yöntemlerinden.
Isı pompası da sıklıkla kullanılıyor.
Isı pompasını kurmak maliyetli olabiliyor.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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