Klima denilince akla yazın geliyor ama birçok yerde klimalar kışın evi ısıtmak için kullanılabiliyor. Klimalar dış mekandaki ısıyı alarak içeriye aktarıyorlar. Inverter teknolojisine sahip klimalar ortamın sıcaklık ihtiyacını algılıyorlar ve çalışma hızlarını buna göre ayarlıyorlar.

Bu aslında hem bütçe hem enerji kullanımı açısından oldukça önemli.

Klima ortamın sıcaklığını anladığı ve ona göre ortamı ısıttığı için devamlı olarak enerji kullanmıyor. Yani sürekli tam kapasite şekilde çalışmıyor. Bu yüzden bütçe sarsılmıyor ve enerji tüketimini de artırmamış oluyorsun.

Klima ile ev ısıtıyorsan dikkat etmen gerekenler var.

Isıtma olarak klimayı tercih ediyorsan satın alacağın klimaya dikkat etmelisin. Sadece cihazın fiyatına bakıp tercih etmek doğru değil. Kullanılacak alanın büyüklüğü seçim yaparken en çok dikkat etmen gereken unsur aslında.