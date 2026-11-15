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Süpermarket Saldırısıyla Suçlanan İran Paris'e Seslenerek "Sahte Bayrak" Uyarısı Yaptı

Süpermarket Saldırısıyla Suçlanan İran Paris'e Seslenerek "Sahte Bayrak" Uyarısı Yaptı

İran Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 17:26
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Fransa'da yüzlerce marketin soğutma sistemini hedef alan siber saldırılar için Paris, İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tutmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, suçlamalara X hesabından yazdığı bir açıklamayla yanıt verdi. Muhibbi, Fransa'ya bir de uyarıda bulundu.

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Muhibbi suçlamaları reddetti.

Muhibbi suçlamaları reddetti.

Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Fransız market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik saldırıların arkasında kendilerinin olduğu yönündeki suçlamaları reddetti. Muhibbi, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada İran'ın rolü olabileceği iddialarını 'gülünç' diye niteledi. Açıklamada İran'ın hedef listesinde, İsrail ve ABD'nin aksine, sivillerin bulunmadığı da vurgulandı.

Muhibbi Paris'i İsrail konusunda uyardı.

Muhibbi Paris'i İsrail konusunda uyardı.

Muhibbi, Fransa'yı İsrail'in 'sahte bayrak operasyonları' konusunda uyardı. Sözcüye göre İsrail, Avrupa'da İran karşıtı bir algı oluşturmaya ve bu yönde destek toplamaya çalışıyor. Paris yönetimi ise saldırıların Devrim Muhafızları tarafından düzenlendiğini öne sürmüştü.

Saldırılar başka ülkelere de sıçradı.

Saldırılar başka ülkelere de sıçradı.

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı. Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirildi. Cihazların sıcaklığı yükselince bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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