Süpermarket Saldırısıyla Suçlanan İran Paris'e Seslenerek "Sahte Bayrak" Uyarısı Yaptı

Fransa'da ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan saldırılar gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı. Belçika, Lüksemburg, İsveç, İrlanda, Hollanda, Finlandiya ve Estonya'da da 2 Kasım'da bazı marketlerin soğutucu ve dondurucularında benzer sorunlar bildirildi. Cihazların sıcaklığı yükselince bazı işletmeler gıda ürünlerini satıştan kaldırmak ve imha etmek zorunda kaldı.