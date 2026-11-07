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ABD İran'ın Nükleer Programı Hakkında Bilgi Verene 20 Milyon Dolara Kadar Ödül Vadetti

ABD İran'ın Nükleer Programı Hakkında Bilgi Verene 20 Milyon Dolara Kadar Ödül Vadetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 16:39
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın nükleer programıyla ilgili bilgi verenlere 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Ödülün tutarı bilginin niteliğine göre belirlenecek ve bilgi verenlere güvenlikleri için başka bir bölgeye ya da ülkeye yerleştirilme imkanı da sunulabilecek. Duyuru, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde yapıldı.

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CENTCOM İran'ın nükleer programı için ödül açıkladı.

CENTCOM İran'ın nükleer programı için ödül açıkladı.

CENTCOM, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı 'Adalet için Ödül' (Rewards for Justice) programı kapsamında 20 milyon dolara kadar ödül vereceğini bildirdi. Ödül, İran'ın nükleer programına bağlı tesisler, kullanılan ekipmanlar ve programda çalışan bilim insanları gibi kişiler hakkında bilgi verenleri ve bunların hareketlerine dair ihbarda bulunanları kapsıyor. Başvurular programa ait internet sitesi üzerinden alınıyor.

Tahran ile Washington arasındaki görüşmeler sürüyor.

Tahran ile Washington arasındaki görüşmeler sürüyor.

Duyuru, ABD ile İran arasındaki görüşme trafiğinin sürdüğü günlerde geldi. Associated Press'e göre İran, kendi pozisyonunu ABD'ye yaklaştırmayı amaçlayan Katar önerisini değerlendiriyor. Tahran, görüşmelerin başlamasını ABD'nin limanlara uyguladığı ablukanın kaldırılması, dondurulan fonların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve savaş zararları için tazminat gibi şartlara bağlıyor. Bir İranlı yetkili Reuters'a, Katar üzerinden Washington'a ayrıca bir nükleer öneri iletildiğini ve bunun yalnızca bu şartlar karşılandıktan sonra ele alınacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, zenginleştirilmiş uranyum stokunun terk edilmeyeceğini ya da yurt dışına gönderilmeyeceğini, nükleer programın barışçıl olduğunu belirtti. Baghaei, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan çekilme konusunun da gündemde olduğunu, ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini söylemişti.

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini söylemişti.

ABD, Haziran 2025'te 12 gün süren İsrail-İran savaşı sırasında Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini bombalamıştı. Trump o dönem zenginleştirme tesisleriyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

'Tamamen ve bütünüyle yok edildi.'

İlk istihbarat değerlendirmesi hasarın Trump'ın anlattığından daha sınırlı olduğunu göstermişti. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, saldırılardan yaklaşık iki hafta sonra programın bir ila iki yıl geriye gittiğini söylemişti. ABD ve İsrail 28 Şubat'ta İran'a yeni saldırılar düzenleyerek yeni bir savaşı başlattı, Trump Nisan'da zenginleştirilmiş uranyumun geri alınmasının uzun bir süreç olacağını ifade etti.

CENTCOM'un paylaşımı sosyal medyada 4,7 milyondan fazla görüntülenme aldı. MeidasTouch editörü Ron Filipkowski, program yok edildiği söylendikten sonra hükümetin neden bilgi için ödeme yaptığını sordu. Yorumcu Cenk Uygur paylaşımı 'utanç verici' olarak niteledi. ABD'li yetkililere göre ise tesisler yıkılsa bile bilim insanları, ekipman ve teknik bilgi ortadan kalkmıyor ve ödülün bu üç alanı birden kapsamasının nedeni bu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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