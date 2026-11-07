ABD İran'ın Nükleer Programı Hakkında Bilgi Verene 20 Milyon Dolara Kadar Ödül Vadetti
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın nükleer programıyla ilgili bilgi verenlere 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Ödülün tutarı bilginin niteliğine göre belirlenecek ve bilgi verenlere güvenlikleri için başka bir bölgeye ya da ülkeye yerleştirilme imkanı da sunulabilecek. Duyuru, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde yapıldı.
CENTCOM İran'ın nükleer programı için ödül açıkladı.
Tahran ile Washington arasındaki görüşmeler sürüyor.
Trump, İran'ın nükleer tesislerinin yok edildiğini söylemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın