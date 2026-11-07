ABD İran'ın Nükleer Programı Hakkında Bilgi Verene 20 Milyon Dolara Kadar Ödül Vadetti

Duyuru, ABD ile İran arasındaki görüşme trafiğinin sürdüğü günlerde geldi. Associated Press'e göre İran, kendi pozisyonunu ABD'ye yaklaştırmayı amaçlayan Katar önerisini değerlendiriyor. Tahran, görüşmelerin başlamasını ABD'nin limanlara uyguladığı ablukanın kaldırılması, dondurulan fonların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması ve savaş zararları için tazminat gibi şartlara bağlıyor. Bir İranlı yetkili Reuters'a, Katar üzerinden Washington'a ayrıca bir nükleer öneri iletildiğini ve bunun yalnızca bu şartlar karşılandıktan sonra ele alınacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, zenginleştirilmiş uranyum stokunun terk edilmeyeceğini ya da yurt dışına gönderilmeyeceğini, nükleer programın barışçıl olduğunu belirtti. Baghaei, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'ndan çekilme konusunun da gündemde olduğunu, ancak resmi bir karar alınmadığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah edinmesine izin verilmeyeceğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.