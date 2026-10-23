Tom Barrack İran'a Hafta Sonu Saldırı Olabileceğini Söyledi, Trump Haberim Yok Dedi

Barrack'ın hafta sonu ihtimali Trump'a hatırlatıldığında Başkan şu yanıtı verdi:

'Haberim yok.'

Trump, İran'a yönelik yeni bir operasyon ihtimalini ise şu ifadelerle dile getirdi:

'Başka bir küçük Epik Öfke Operasyonu düzenleyebiliriz ya da anlaşma yapacaklar.'