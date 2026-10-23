Tom Barrack İran'a Hafta Sonu Saldırı Olabileceğini Söyledi, Trump Haberim Yok Dedi
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gazeteci Mario Nawfal'a verdiği röportajda İran'a hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenebileceğini söyledi. Barrack'ın açıklaması sorulduğunda ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili haberi olmadığını belirtti. Trump aynı gün İran'a yönelik başka bir operasyon ihtimalini de dile getirdi.
Barrack hafta sonu saldırının mümkün olduğunu söyledi.
Trump Barrack'ın sözlerinden haberi olmadığını söyledi.
Petrol fiyatları cuma günü yükseldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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