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Tom Barrack İran'a Hafta Sonu Saldırı Olabileceğini Söyledi, Trump Haberim Yok Dedi

Tom Barrack İran'a Hafta Sonu Saldırı Olabileceğini Söyledi, Trump Haberim Yok Dedi

İran Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 23:51
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, gazeteci Mario Nawfal'a verdiği röportajda İran'a hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenebileceğini söyledi. Barrack'ın açıklaması sorulduğunda ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili haberi olmadığını belirtti. Trump aynı gün İran'a yönelik başka bir operasyon ihtimalini de dile getirdi.

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Barrack hafta sonu saldırının mümkün olduğunu söyledi.

Barrack hafta sonu saldırının mümkün olduğunu söyledi.

Nawfal'ın İran'a hafta sonu yeni bir saldırı düzenlenip düzenlenemeyeceği sorusuna Barrack şu yanıtı verdi:

'Kesinlikle, evet düzenlenebilir.'

Barrack, askeri seçeneğin masada olduğunu, diplomasi kapılarının da açık durduğunu ve ABD'nin İran'da rejim değişikliği istemediğini ifade etti.

Trump Barrack'ın sözlerinden haberi olmadığını söyledi.

Trump Barrack'ın sözlerinden haberi olmadığını söyledi.

Barrack'ın hafta sonu ihtimali Trump'a hatırlatıldığında Başkan şu yanıtı verdi:

'Haberim yok.'

Trump, İran'a yönelik yeni bir operasyon ihtimalini ise şu ifadelerle dile getirdi:

'Başka bir küçük Epik Öfke Operasyonu düzenleyebiliriz ya da anlaşma yapacaklar.'

Petrol fiyatları cuma günü yükseldi.

Petrol fiyatları cuma günü yükseldi.

Brent petrol cuma günü yüzde 2,7 yükselerek varil başına 116,20 dolara çıktı ve Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. ABD ham petrolü WTI ise yüzde 3,04 artışla 102,50 dolara ulaştı ve son beş haftanın zirvesine çıktı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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