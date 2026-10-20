Trump'tan Zelenski'ye Yeni Saldırı: "Savaşı Durdurmak İstemiyor, Ukrayna Müzakereci Değiştirsin"
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ABD Başkanı Donald Trump, Kansas'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuştu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı durdurmak istemediğini öne sürdü. Trump, Ukrayna'nın müzakereler için başka birini görevlendirmesi gerektiğini söylerken, Starlink kesintisinden kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ama öğrenmek istediğini de ekledi.
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Trump, Zelenski'yi hedef aldı: Savaşı durdurmak istemiyor, çok daha önce anlaşması gerekirdi.
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Gerilim 10 gün önce Miami'de açıklanan dizel anlaşmasıyla başladı.
Starlink kesintisinin arkasında kimin olduğu bilinmiyor, Trump öğrenmek istiyor.
Trump'a göre ABD Putin'le masada, süreci bozmak istemiyor ama her an çekilebilir.
Trump, Putin ve Şi ile Çin'de bir zirveye açık: Gündem Ukrayna değil, nükleer silahsızlanma.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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