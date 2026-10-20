Trump'tan Zelenski'ye Yeni Saldırı: "Savaşı Durdurmak İstemiyor, Ukrayna Müzakereci Değiştirsin"

Axios'un aktardığına göre kriz, Trump'ın Miami'de ABD'li müzakereciler ile Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeler sürerken Rusya ile yapılan bir dizel anlaşmasını duyurmasıyla patlak verdi. Zelenski daha önce Kiev'in bu anlaşmadan haberdar edilmediğini belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini vurmayı sürdürmesi halinde istihbarat paylaşımının kesilebileceği ve silah satışının durdurulabileceği uyarısında bulunduğunu öne sürdü. ABD'li yetkililer böyle bir tehdit yapıldığını reddetti. Zelenski pazar günü Witkoff ve Kushner'la telefonda görüştü; senatörlere anlattığına göre ABD'li temsilcilere rafineri saldırılarına 30 gün ara verilmesini önerdi.