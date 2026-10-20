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Trump'tan Zelenski'ye Yeni Saldırı: "Savaşı Durdurmak İstemiyor, Ukrayna Müzakereci Değiştirsin"

Trump'tan Zelenski'ye Yeni Saldırı: "Savaşı Durdurmak İstemiyor, Ukrayna Müzakereci Değiştirsin"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 08:59
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ABD Başkanı Donald Trump, Kansas'a gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere konuştu ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı durdurmak istemediğini öne sürdü. Trump, Ukrayna'nın müzakereler için başka birini görevlendirmesi gerektiğini söylerken, Starlink kesintisinden kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ama öğrenmek istediğini de ekledi.

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Trump, Zelenski'yi hedef aldı: Savaşı durdurmak istemiyor, çok daha önce anlaşması gerekirdi.

Trump, Zelenski'yi hedef aldı: Savaşı durdurmak istemiyor, çok daha önce anlaşması gerekirdi.

Beyaz Saray'dan Kansas'a hareket etmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Zelenski'nin savaşı bitirmek istemediğini söyledi. Trump'a göre Ukrayna lideri bu işi çok daha önce çözebilirdi.

Kansas'ta Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya gelmeye hazırlanan Trump, ara seçimlere günler kala yaptığı konuşmada bir adım daha attı: Ukrayna'nın müzakereleri yürütmesi için başka birini görevlendirmesi gerektiğini ifade etti. Rusya ve Ukrayna'nın toplamda her ay yaklaşık 25 bin ile 35 bin asker kaybettiğini de öne süren Trump, savaşın sona ermesi çağrısı yaptı; rakamın kaynağını belirtmedi.

Gerilim 10 gün önce Miami'de açıklanan dizel anlaşmasıyla başladı.

Gerilim 10 gün önce Miami'de açıklanan dizel anlaşmasıyla başladı.

Axios'un aktardığına göre kriz, Trump'ın Miami'de ABD'li müzakereciler ile Ukraynalı yetkililer arasındaki görüşmeler sürerken Rusya ile yapılan bir dizel anlaşmasını duyurmasıyla patlak verdi. Zelenski daha önce Kiev'in bu anlaşmadan haberdar edilmediğini belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerini vurmayı sürdürmesi halinde istihbarat paylaşımının kesilebileceği ve silah satışının durdurulabileceği uyarısında bulunduğunu öne sürdü. ABD'li yetkililer böyle bir tehdit yapıldığını reddetti. Zelenski pazar günü Witkoff ve Kushner'la telefonda görüştü; senatörlere anlattığına göre ABD'li temsilcilere rafineri saldırılarına 30 gün ara verilmesini önerdi.

Starlink kesintisinin arkasında kimin olduğu bilinmiyor, Trump öğrenmek istiyor.

Starlink kesintisinin arkasında kimin olduğu bilinmiyor, Trump öğrenmek istiyor.

Ukrayna'ya Starlink hizmetinin kesilmesini kimin emrettiğini bilmediğini söyleyen Trump, bunu öğrenmek istediğini vurguladı. ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaştığını hatırlatan Trump, karşılığında Ukrayna'dan hiçbir şey almadıklarını da öne sürdü.

Tartışmanın arka planında Zelenski'nin NBC'nin Meet the Press programında yaptığı açıklamalar var. Zelenski, Starshield ve Starlink erişimindeki kısıtlamanın arkasında ABD hükümetinin bulunduğuna inandığını, istihbarat paylaşımının 'bir süre bloke edildiğini' söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent ise aynı programda iddiayı reddederek bunu 'çok sorumsuzca' olarak niteledi ve kesintinin nasıl yaşandığını bilmediğini belirtti. Trump ayrıca Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini durduran bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Trump'a göre ABD Putin'le masada, süreci bozmak istemiyor ama her an çekilebilir.

Trump'a göre ABD Putin'le masada, süreci bozmak istemiyor ama her an çekilebilir.

ABD'nin Ukrayna konusunda Putin'le müzakere yürüttüğünü söyleyen Trump, bu süreci kesintiye uğratmak istemediğini belirtti. Görüşmeler sonuç vermezse ABD'nin sürece katılımını istediği zaman durdurabileceğini de ekledi.

Trump'ın sözleri, Washington'ın Moskova ile kurduğu doğrudan kanalın Kiev'i dışarıda bırakıp bırakmadığı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Reuters'ın haberine göre Witkoff ve Kushner'ın Ukrayna görüşmeleri için Norveç'e gideceği, görüşmelere Zelenski'nin de katılacağı konuşuluyor. ABD bu programı henüz doğrulamadı, Rusya ise katılıp katılmayacağını açıklamadı.

Trump, Putin ve Şi ile Çin'de bir zirveye açık: Gündem Ukrayna değil, nükleer silahsızlanma.

Trump, Putin ve Şi ile Çin'de bir zirveye açık: Gündem Ukrayna değil, nükleer silahsızlanma.

Trump, Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmeye sıcak baktığını, toplantının Çin'de yapılabileceğini söyledi. Ancak bu üçlü zirvenin gündeminde Ukrayna'nın değil, nükleer silahsızlanmanın olacağını belirtti.

İran konusunda da konuşan Trump, Rusya ve Çin'in Tahran'a yardım noktasında çok daha fazlasını yapabileceğini ifade etti. Gözler şimdi Norveç'te planlandığı belirtilen Ukrayna görüşmelerinde: Zelenski'nin masaya oturup oturmayacağı ve Moskova'nın katılıp katılmayacağı bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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