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Trump Duyurdu: 3 Kasım'daki Ara Seçimlere Kadar İran'a Saldırı Olmayacak

Trump Duyurdu: 3 Kasım'daki Ara Seçimlere Kadar İran'a Saldırı Olmayacak

İran Donald Trump
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 21:31
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ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yeni bir duyuruda bulundu. Duyuru, ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinin takvimine işaret ediyor. Trump ayrıca Tahran'la yürütülen görüşmelere ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğine de değindi.

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Ara seçimlere kadar saldırı yok.

Ara seçimlere kadar saldırı yok.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Başkan, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önceki tutumunu 'İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız.' ifadesini kullanarak açıkladı.

İran için çok kötü tablo çizdi.

İran için çok kötü tablo çizdi.

Tahran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan 'çok kötü bir durumda' olduğunu belirtti. Başkan ayrıca Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini söyledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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