Trump Duyurdu: 3 Kasım'daki Ara Seçimlere Kadar İran'a Saldırı Olmayacak
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ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşına ilişkin yeni bir duyuruda bulundu. Duyuru, ABD'de yapılacak Kongre ara seçimlerinin takvimine işaret ediyor. Trump ayrıca Tahran'la yürütülen görüşmelere ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğine de değindi.
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Ara seçimlere kadar saldırı yok.
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İran için çok kötü tablo çizdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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