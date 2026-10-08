Trump Duyurdu: 3 Kasım'daki Ara Seçimlere Kadar İran'a Saldırı Olmayacak

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Başkan, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önceki tutumunu 'İran ile verimli görüşmeler yürütüyoruz. 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız.' ifadesini kullanarak açıkladı.