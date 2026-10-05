Trump Yapay Zekâ Görselleriyle Grönland'a Seslendi, Penguenlere Amerikan Bayrağı Taşıttı

Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı ilk görselde, Grönland'a özgü rengarenk evlerden oluşan küçük bir yerleşim ve arkasında karlı dağlar görülüyor. Dağların ardından ise dev boyutlarda bir Trump yüzü çıkıyor, eli de dağın zirvesine uzanıyor. Görselin üst kısmında kalın harflerle 'Hello, Greenland!' yazıyor.

İkinci görselde ise kırmızı, beyaz ve mavi renkli kazaklar giyen penguenler Amerikan bayrakları taşıyor. Karlı dağların önündeki bu sahnede Trump da arka planda görünüyor. Her iki görsel de yapay zekâ ile üretilmiş.

Penguenler ise sosyal medyada hemen dikkat çekti. Penguenler Güney Yarımküre'de yaşıyor ve Grönland'da doğal olarak bulunmuyor. Benzer bir eleştiri, Ocak ayında Beyaz Saray'ın X hesabından paylaşılan, bayraklı penguenli başka bir Grönland görseli için de dile getirilmişti.