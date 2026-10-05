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Trump Yapay Zekâ Görselleriyle Grönland'a Seslendi, Penguenlere Amerikan Bayrağı Taşıttı

Trump Yapay Zekâ Görselleriyle Grönland'a Seslendi, Penguenlere Amerikan Bayrağı Taşıttı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.10.2026 - 13:45
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ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ekim'de kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Grönland temalı iki yapay zekâ görseli paylaştı. Görsellerden birinde dev bir Trump yüzü dağların ardından adadaki yerleşime bakıp 'Hello, Greenland!' diyor, diğerinde ise Amerikan bayrağı taşıyan penguenler yer alıyor. Paylaşımlar, Trump'ın Danimarka ve Grönland ile ABD'ye adadaki güvenlik ihtiyaçları üzerinde 'kalıcı kontrol' hakkı tanıdığını söylediği anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi. Anlaşma Grönland'ın egemenliğini Danimarka'da bırakıyor, ancak Trump'a göre ABD'nin adadaki askeri varlığının önünü açıyor. Trump'ın ada konusundaki ısrarı, yıl boyunca dünya gündeminin başlıca başlıklarından biri olmuştu.

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Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde dev bir Trump yüzü dağın tepesine uzanıyor

Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde dev bir Trump yüzü dağın tepesine uzanıyor

Trump'ın Truth Social hesabından paylaştığı ilk görselde, Grönland'a özgü rengarenk evlerden oluşan küçük bir yerleşim ve arkasında karlı dağlar görülüyor. Dağların ardından ise dev boyutlarda bir Trump yüzü çıkıyor, eli de dağın zirvesine uzanıyor. Görselin üst kısmında kalın harflerle 'Hello, Greenland!' yazıyor.

İkinci görselde ise kırmızı, beyaz ve mavi renkli kazaklar giyen penguenler Amerikan bayrakları taşıyor. Karlı dağların önündeki bu sahnede Trump da arka planda görünüyor. Her iki görsel de yapay zekâ ile üretilmiş.

Penguenler ise sosyal medyada hemen dikkat çekti. Penguenler Güney Yarımküre'de yaşıyor ve Grönland'da doğal olarak bulunmuyor. Benzer bir eleştiri, Ocak ayında Beyaz Saray'ın X hesabından paylaşılan, bayraklı penguenli başka bir Grönland görseli için de dile getirilmişti.

Paylaşımlar, ABD'nin Danimarka ve Grönland ile imzaladığı güvenlik anlaşmasının ardından geldi

Paylaşımlar, ABD'nin Danimarka ve Grönland ile imzaladığı güvenlik anlaşmasının ardından geldi

Trump, Danimarka ve Grönland ile bir güvenlik anlaşması yapıldığını 18 Eylül'de Truth Social'dan duyurmuştu. Anlaşma, 22 Eylül'de BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen tarafından imzalandı.

Trump duyuruda anlaşmanın süresiz olduğunu ve ABD'ye Grönland'daki güvenlik ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıdığını söylemişti. Adanın uygun bölgelerinde geniş çaplı bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacaklarını belirten Trump, hiçbir ABD düşmanının açık yazılı onay olmadan Grönland'da üs kuramayacağını da ifade etmişti.

Danimarka ve Grönland yönetimi ise anlaşmanın egemenlik devri anlamına gelmediğini vurguluyor. Trump ocak ayında adayı almak için askeri güç seçeneğini de masada tutmuş, ardından Davos'ta bu çizgiden geri adım atarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduklarını söylemişti. Son paylaşımlar, Trump'ın adaya dair ilgisinin anlaşmanın ardından da sürdüğü izlenimini veriyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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