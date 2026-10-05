Trump Yapay Zekâ Görselleriyle Grönland'a Seslendi, Penguenlere Amerikan Bayrağı Taşıttı
ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ekim'de kendi sosyal medya platformu Truth Social'da Grönland temalı iki yapay zekâ görseli paylaştı. Görsellerden birinde dev bir Trump yüzü dağların ardından adadaki yerleşime bakıp 'Hello, Greenland!' diyor, diğerinde ise Amerikan bayrağı taşıyan penguenler yer alıyor. Paylaşımlar, Trump'ın Danimarka ve Grönland ile ABD'ye adadaki güvenlik ihtiyaçları üzerinde 'kalıcı kontrol' hakkı tanıdığını söylediği anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi. Anlaşma Grönland'ın egemenliğini Danimarka'da bırakıyor, ancak Trump'a göre ABD'nin adadaki askeri varlığının önünü açıyor. Trump'ın ada konusundaki ısrarı, yıl boyunca dünya gündeminin başlıca başlıklarından biri olmuştu.
Trump'ın paylaştığı görsellerden birinde dev bir Trump yüzü dağın tepesine uzanıyor
Paylaşımlar, ABD'nin Danimarka ve Grönland ile imzaladığı güvenlik anlaşmasının ardından geldi
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