Grönland’da ABD ile Böyle Dalga Geçtiler: Siz misiniz Topraklarımızı İsteyen!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, AB ülkelerini gözden çıkarmaya kadar varan Grönland ısrarı sürüyor. Trump, Rusya ve Çin ile mücadelede güvenlik zaafiyeti oluşturduğu iddiasıyla Danimarka’ya bağlı Grönland’ın ABD’ye devredilmesini istiyor. Grönland’da yaşayanlar ise ABD ile dalga geçtikleri bir video yayımladı. Grönland vatandaşları, zombi uyuşturucusu olarak bilinen fentanil krizine gönderme yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD ile AB arasında Grönland krizi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın