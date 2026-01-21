onedio
Grönland’da ABD ile Böyle Dalga Geçtiler: Siz misiniz Topraklarımızı İsteyen!

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.01.2026 - 09:57

ABD Başkanı Donald Trump’ın, AB ülkelerini gözden çıkarmaya kadar varan Grönland ısrarı sürüyor. Trump, Rusya ve Çin ile mücadelede güvenlik zaafiyeti oluşturduğu iddiasıyla Danimarka’ya bağlı Grönland’ın ABD’ye devredilmesini istiyor. Grönland’da yaşayanlar ise ABD ile dalga geçtikleri bir video yayımladı. Grönland vatandaşları, zombi uyuşturucusu olarak bilinen fentanil krizine gönderme yaptı.

ABD ile AB arasında Grönland krizi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan sonra gözünü Grönland’a dikti. Trump, AB ve NATO üyesi Danimarka’ya bağlı özerk bir ada ülkesi olan Grönland’ın, Rusya ve Çin ile yaşanan askeri mücadele nedeniyle ABD’ye bağlanması gerektiğini savunuyor. Trump, karşı çıkan AB ülkelerini yüksek gümrük vergileri ve NATO’dan çıkmakla tehdit ediyor.

Uzmanlar, Trump’ın Grönland ısrarının nedeni olarak adanın zengin yer altı kaynakları olduğunu da ifade ediyor.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
