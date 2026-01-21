Grönland’da ABD ile Böyle Dalga Geçtiler: Siz misiniz Topraklarımızı İsteyen!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’dan sonra gözünü Grönland’a dikti. Trump, AB ve NATO üyesi Danimarka’ya bağlı özerk bir ada ülkesi olan Grönland’ın, Rusya ve Çin ile yaşanan askeri mücadele nedeniyle ABD’ye bağlanması gerektiğini savunuyor. Trump, karşı çıkan AB ülkelerini yüksek gümrük vergileri ve NATO’dan çıkmakla tehdit ediyor.

Uzmanlar, Trump’ın Grönland ısrarının nedeni olarak adanın zengin yer altı kaynakları olduğunu da ifade ediyor.