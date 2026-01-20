onedio
Danimarkalı Siyasetçi Grönland Israrını Sürdüren ABD Başkanı Donald Trump’a Küfür Etti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 21:23

ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland konusundaki ısrarını sürdürürken, AB ülkelerini gümrük vergilerini yükseltmekle tehdit ediyor. Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Anders Vistisen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Trump’ın anlayacağı dilden konuşacağını söyleyerek, “Sayın Başkan s…. gidin” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin tehdidini bahane ederek Grönland’ın ABD’ye bağlanmasını talep ediyor.

AB ülkeleri ile karşılıklı açıklamalar sonrasında geri adım atmayan Trump, son olarak Avrupa Birliği üyesi ülkeleri artıracağı gümrük vergileriyle tehdit ediyor.

Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Parlamentosu’nda bugün, “Grönland’ın ve Danimarka’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği: ABD’nin şantaj girişimlerine karşı birleşik bir AB yanıtının gerekliliği” başlıklı bir oturum düzenlendi.

Düzenlenen oturuma damga vuran olay ise Danimarkalı Avrupa Parlamentosu üyesi Anders Vistisen’in Trump’a küfür etmesi oldu.

Konuşmasına doğrudan ABD Başkanı Donald Trump’a hitap ederek başlayan aşırı sağcı Vistisen, ABD Başkanı Donald Trump’a İngilizce küfrederek, “Sayın Başkan, sizin anlayabileceğiniz dilden ifade edeyim; s…. gidin” dedi.

Vistisen’in konuşmasına müdahale edildi.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, derhal Vistisen’in sözünü keserek, “Bu yaptığınız kurallara aykırı. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir, salonda böyle bir atmosfer de olabilir ancak küfürlü ifadeler ve uygunsuz dil kullanımı konusunda açık kurallarımız var. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm ancak güçlü siyasi duygularınız olsa bile bu kabul edilemez” dedi.

İkazın ardından konuşmasına devam eden Vistisen, “Trump’ın anladığı tek dil, sözün doğrudan ifade edildiği dildir. Trump’ın saygı duyduğu tek ret ise dolambaçsız ve açık bir rettir. Ancak AB geri adım atmıştır. Bugün Yüksek Temsilci, Arktik çevresindeki güvenlik tehditlerine ilişkin konuşmanın meşru olduğunu söyledi. Oysa bu durum, bizzat asker sayısını 15 binden yalnızca 150’ye düşüren ABD yönetimi nedeniyle ortaya çıkmıştır” dedi.

