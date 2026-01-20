Danimarkalı Siyasetçi Grönland Israrını Sürdüren ABD Başkanı Donald Trump’a Küfür Etti
ABD Başkanı Donald Trump, Danimarka’ya bağlı özerk bölge olan Grönland konusundaki ısrarını sürdürürken, AB ülkelerini gümrük vergilerini yükseltmekle tehdit ediyor. Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Anders Vistisen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada Trump’ın anlayacağı dilden konuşacağını söyleyerek, “Sayın Başkan s…. gidin” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin tehdidini bahane ederek Grönland’ın ABD’ye bağlanmasını talep ediyor.
O anlar 👇
Vistisen’in konuşmasına müdahale edildi.
