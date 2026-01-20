Danimarkalı Siyasetçi Grönland Israrını Sürdüren ABD Başkanı Donald Trump’a Küfür Etti

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicolae Stefanuta, derhal Vistisen’in sözünü keserek, “Bu yaptığınız kurallara aykırı. Hisleriniz çok kuvvetli olabilir, salonda böyle bir atmosfer de olabilir ancak küfürlü ifadeler ve uygunsuz dil kullanımı konusunda açık kurallarımız var. Sözünüzü kesmek zorunda kaldığım için üzgünüm ancak güçlü siyasi duygularınız olsa bile bu kabul edilemez” dedi.

İkazın ardından konuşmasına devam eden Vistisen, “Trump’ın anladığı tek dil, sözün doğrudan ifade edildiği dildir. Trump’ın saygı duyduğu tek ret ise dolambaçsız ve açık bir rettir. Ancak AB geri adım atmıştır. Bugün Yüksek Temsilci, Arktik çevresindeki güvenlik tehditlerine ilişkin konuşmanın meşru olduğunu söyledi. Oysa bu durum, bizzat asker sayısını 15 binden yalnızca 150’ye düşüren ABD yönetimi nedeniyle ortaya çıkmıştır” dedi.