Türk Deniz Kuvvetleri’nin Katılacağı NATO Tatbikatları Belli Oldu

NATO
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.01.2026 - 19:56

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında katılacağı ve destek vereceği tatbikatların yerini ve listesini açıkladı.

ABD Başkanı Trump’ın Grönland ısrarı ile temelinden sarsılan NATO’nun askerî tatbikatları sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, Türk Deniz Kuvvetleri’nin NATO bünyesinde katılacağı tatbikatları açıkladı.

NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri’nin katılacağı tatbikatlar şöyle:

“Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, CATF ve CLF Karargâhları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada; 20 Ocak-23 Nisan 2026 tarihleri arasında Akdeniz, Biskay Körfezi, Manş Denizi, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Adriyatik Denizi'nde; STEADFAST DART-2026 Tatbikatı'na, NORTHERN QUADRIGA-2026 Tatbikatı'na, DYNAMIC MARINER/COLD RESPONSE/JOINT WARRIOR-2026 Tatbikatı'na, NEPTUNE STRIKE 26.1 NATO Artırılmış Teyakkuz Faaliyeti'ne iştirak edecek ve aynı zamanda NATO'nun Deniz Muhafızı Harekâtı, Brilliant Shield Harekâtı ve Noble Shield Harekâtı'na destek sağlayacak.”

