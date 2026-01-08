onedio
Havacılık Alfabesi Olarak da Bilinen NATO Fonetik Alfabesi Hangisiyle Başlar?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 21:11

8 Ocak Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan bir soru, hem yarışmacıyı hem de ekran başındakileri düşündürdü. Havacılık ve telsiz iletişimiyle ilgili olan bu soru, kısa sürede izleyiciler tarafından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı.

Havacılık Alfabesi Olarak Da Bilinen NATO Fonetik Alfabesi Hangisiyle Başlar?

A: Alpha, Beta, Gama, Tetra

B: Alo, Bella, Check, Dans

C: Alfa, Bravo, Charlie, Delta

D: Artos, Baltazar, Cenup, Durden

Cevap:  C: Alfa, Bravo, Charlie, Delta

