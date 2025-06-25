2026 NATO Zirvesi Türkiye'de Yapılacak
Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde yayınlanan deklarasyonda, müttefikler savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti.
Ayrıca yayımlanan deklarasyonda 2026 yılında yapılacak olan NATO zirvesinin Türkiye’de olacağı belirtildi.
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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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