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2026 NATO Zirvesi Türkiye'de Yapılacak

2026 NATO Zirvesi Türkiye'de Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.06.2025 - 15:32 Son Güncelleme: 25.06.2025 - 15:50

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nde yayınlanan deklarasyonda, müttefikler savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5’ine çıkarmayı kabul etti. 

Ayrıca yayımlanan deklarasyonda 2026 yılında yapılacak olan NATO zirvesinin Türkiye’de olacağı belirtildi.

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NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, bugün Hollanda’nın Lahey kentinde ikinci gününde devam etti.

Zirvede yayınlanan deklarasyonda müttefiklerin 5'inci maddeye bağlılıklarını teyit ettikleri ifade edildi. Deklarasyonda ayrıca 'Müttefikler 2035 yılına kadar yüzde 3,5 temel savunma gerekliliklerine olmak üzere savunmaya yüzde 5 harcama yapmayı kabul etti' ifadelerine yer verildi.

NATO'nun 2026 yılındaki zirvesinin Türkiye'de yapılacağı açıklandı. 

NATO Zirvesi Bildirisinde 'Aramızdaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız, ortaklıklarımızı savunma sanayi işbirliğini teşvik etmek için kullanacağız' ifadeleri de yer aldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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