NATO Tatbikatında Eurofighter ile F-35 Kozlarını Paylaştı: Hangi Savaş Uçağı Üstün?

Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon ise stealth özelliği olmayan, daha eski bir 'dördüncü nesil' hava üstünlüğü uçağıdır. Her iki uçak da çok uluslu programların ürünü olsa da, benzerlikleri sınırlıdır. Hangi uçağın 'daha iyi' olduğu, kullanım amacına göre değişir.

F-35'in temel gücü, görünmezlik (stealth) ve uzun menzilli sensörleridir. Typhoon'un gücü ise hız ve manevra yeteneğinde yatar.