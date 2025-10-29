onedio
NATO Tatbikatında Eurofighter ile F-35 Kozlarını Paylaştı: Hangi Savaş Uçağı Üstün?



Ömer Faruk Kino

29.10.2025 - 13:39

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan anlaşmayla, Türkiye 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını yaklaşık $10.7 milyar karşılığında envanterine katıyor. Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle 2019'da F-35 programından çıkarılan Türkiye, alternatif olarak İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya ortak yapımı Eurofighter'a yöneldi. Peki bu iki savaş uçağının arasında nasıl bir fark var? 

ABD yapımı F-35 Lightning II, en son teknolojiye sahip beşinci nesil hayalet (stealth) savaş uçağıdır.



Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon ise stealth özelliği olmayan, daha eski bir 'dördüncü nesil' hava üstünlüğü uçağıdır. Her iki uçak da çok uluslu programların ürünü olsa da, benzerlikleri sınırlıdır. Hangi uçağın 'daha iyi' olduğu, kullanım amacına göre değişir.

F-35'in temel gücü, görünmezlik (stealth) ve uzun menzilli sensörleridir. Typhoon'un gücü ise hız ve manevra yeteneğinde yatar.

Eylül 2024'te Almanya üzerinde gerçekleşen bir NATO tatbikatı, iki uçağın yakın hava muharebesindeki performansına dair önemli bir fikir sundu.



ABD Hava Kuvvetleri'nden bir F-35A pilotu ile Alman Hava Kuvvetleri'nden bir Eurofighter Typhoon pilotu, tatbikat amaçlı görsel menzil içinde bire bir (dogfight) çarpıştı.

Typhoon'un çift motoru ve agresif aerodinamiği, F-35'e kıyasla daha keskin dönüşler yapma ve enerjisini daha az kaybetme avantajı sağladı. Sonuçta Typhoon pilotu, F-35'in arkasına geçerek simüle edilmiş bir 'vuruş' gerçekleştirdi. Havacılık uzmanlarına göre bu sonuç şaşırtıcı değil; zira Typhoon hava üstünlüğü sağlamak için tasarlanmışken, F-35 yakın it dalaşına değil, stealth yeteneklerine odaklanmıştır.

Tatbikattan görüntüler 👇

Türkiye'nin satın aldığı Tranche 4 modeli, AESA radarı merkeze alınarak üretilen ilk Typhoon versiyonudur.



Bu radar, Typhoon'a geniş hava sahası alanlarını çok daha hızlı tarama ve eksen dışından gelen hızlı tehditleri tespit etme yeteneği sunar. Dünya genelinde dokuz ülke 729 Eurofighter siparişi vermişken, 19 ülkenin envanterinde 1.100'den fazla F-35 bulunuyor. Birleşik Krallık, Typhoon yerine ek F-35 almayı tercih etmiş olsa da, ihracat satışlarının Eurofighter üretim hattını canlı tutması bekleniyor.

