Mail Adresinizin Şifresi Sızdırıldı mı? İşte Hesabınızın Güvenliğini Kontrol Etmenin En İyi Yolu

Bu bağlamda, yakın zamanda ortaya çıkan ve yaklaşık 183 milyon Gmail hesabının e-posta ve şifre bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası, büyük bir endişeye neden oldu. Bu verilerin, farklı sızıntılardan derlenerek bir araya getirildiği belirtiliyor. Google, sızıntının eski verilerin yeniden gündeme gelmesinden kaynaklandığını belirtse de, bilgilerin halen kötü niyetli kişilerin elinde olma ihtimali, kullanıcılar için acil önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Sızdırılan şifreler, aynı e-posta adresiyle bağlantılı diğer hesapların da tehlikeye girmesi anlamına geliyor.