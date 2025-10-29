onedio
Mail Adresinizin Şifresi Sızdırıldı mı? İşte Hesabınızın Güvenliğini Kontrol Etmenin En İyi Yolu

Mail Adresinizin Şifresi Sızdırıldı mı? İşte Hesabınızın Güvenliğini Kontrol Etmenin En İyi Yolu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 12:18

Son yıllarda artan siber saldırılar ve devasa veri sızıntısı haberleri, dijital güvenliğimizin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yüz milyonlarca kullanıcının hesap bilgileri, şifreleri ve e-posta adresleri çeşitli ihlallerle internet ortamına düşerken, bu durum kullanıcıları sürekli bir risk altında bırakıyor. Bu riske yakın zamanda gmail hesaplarının şifrelerinin sızdırıldığı iddiası eklendi. Peki mail adresinizin şifresinin sızdırıldığını nasıl anlayabilirsiniz? 

Buyurun detaylara 👇

Özellikle büyük teknoloji platformlarını hedef alan saldırılar, küresel çapta bir endişe yaratıyor.

Bu bağlamda, yakın zamanda ortaya çıkan ve yaklaşık 183 milyon Gmail hesabının e-posta ve şifre bilgilerinin internete sızdırıldığı iddiası, büyük bir endişeye neden oldu. Bu verilerin, farklı sızıntılardan derlenerek bir araya getirildiği belirtiliyor. Google, sızıntının eski verilerin yeniden gündeme gelmesinden kaynaklandığını belirtse de, bilgilerin halen kötü niyetli kişilerin elinde olma ihtimali, kullanıcılar için acil önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Sızdırılan şifreler, aynı e-posta adresiyle bağlantılı diğer hesapların da tehlikeye girmesi anlamına geliyor.

Peki, mail adresinizin şifresinin sızdırılıp sızdırılmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz?

  • Have I Been Pwned gibi platformlar üzerinden e-posta adresinizi sorgulayarak herhangi bir ihlalde yer alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz. 

  • Her ihtimale karşı şifrenizi değiştirin. Tüm önemli hesaplarınız için güçlü ve özel şifreler oluşturun.

  • Mümkün olan her yerde İki Aşamalı Kimlik Doğrulama (2FA) özelliğini etkinleştirin. Bu, şifreniz ele geçirilse bile hesabınıza erişimi büyük ölçüde engeller.

  • Farklı platformlarda aynı şifreyi kullanmaktan kaçının.

Siber güvenlik uzmanları, yapay zeka destekli saldırıların arttığı bu dönemde, dijital alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz ve proaktif güvenlik önlemleri almamız gerektiği konusunda uyarıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
