Peki Kazanan Var mı? Türkiye Kripto Para Harcamalarında 200 Milyar Dolarla Zirvede

Bölgede Türkiye’nin en yakın rakibi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise $50 milyar doların biraz üzerinde bir harcama miktarıyla onu takip ediyor.

Rapora göre, Türk yatırımcıların bu yüksek harcamaları genellikle planlı yatırımlardan ziyade spekülasyon odaklı gerçekleşiyor. Uzmanlar, bu durumun yatırımcıların sürekli kaybetmesine yol açtığına işaret ediyor. Örneğin, 10 Ekim’deki büyük çöküş sırasında Türkiye’de devasa bir likiditenin buharlaştığı belirtiliyor. Spekülatif eğilimler, yüksek hacimli işlemlere rağmen yatırımcılar için kalıcı bir kazanç sağlayamıyor.