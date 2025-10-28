onedio
Peki Kazanan Var mı? Türkiye Kripto Para Harcamalarında 200 Milyar Dolarla Zirvede

28.10.2025 - 15:13

Kripto paraların benimsenme ve kullanım oranlarında öncü ülkelerden biri olan Türkiye, bu alandaki harcama miktarlarıyla da dikkat çekiyor. Son bir yıl içinde Türk yatırımcıların harcamaları diğer ülkelere göre büyük farkla önlerde olduğu için bu durum Türkiye’yi küresel kripto para piyasasında önemli bir oyuncu konumuna taşıyor. Peki Türk yatırımlar bu yaptıkları yatırımlardan kar elde edebiliyor bu? 

Kaynak: https://www.chainalysis.com/blog/midd...
Chainalysis’in Temmuz 2024 - Haziran 2025 dönemini kapsayan raporu, Türk yatırımcıların tam $200 milyar civarında harcama yaparak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin açık ara lideri olduğunu ortaya koydu.

Bölgede Türkiye’nin en yakın rakibi olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise $50 milyar doların biraz üzerinde bir harcama miktarıyla onu takip ediyor.

Rapora göre, Türk yatırımcıların bu yüksek harcamaları genellikle planlı yatırımlardan ziyade spekülasyon odaklı gerçekleşiyor. Uzmanlar, bu durumun yatırımcıların sürekli kaybetmesine yol açtığına işaret ediyor. Örneğin, 10 Ekim’deki büyük çöküş sırasında Türkiye’de devasa bir likiditenin buharlaştığı belirtiliyor. Spekülatif eğilimler, yüksek hacimli işlemlere rağmen yatırımcılar için kalıcı bir kazanç sağlayamıyor.

Küresel çapta ise kripto para harcamalarında büyük payı Kuzey Amerika kıtasına ait.

Bölge, son bir yılda $2.3 trilyon harcayarak aylık $200 milyar gibi inanılmaz bir harcama hacmine ulaştı. Özellikle ABD'deki siyasi gelişmelerin harcamaları artırdığı göze çarpıyor. Avrupa'da Rusya ($370 milyar), İngiltere ($280 milyar) ve Almanya ($220 milyar) öne çıkarken, Asya'da Hindistan ($330 milyar), Güney Kore ($320 milyar) ve Vietnam ($230 milyar) ilk sıraları paylaşıyor. Latin Amerika’da ise Brezilya $320 milyar ile liderliğini koruyor. Türkiye, $200 milyar hacmiyle bu devlerin hemen ardından geliyor.

