Peki Kazanan Var mı? Türkiye Kripto Para Harcamalarında 200 Milyar Dolarla Zirvede
Kripto paraların benimsenme ve kullanım oranlarında öncü ülkelerden biri olan Türkiye, bu alandaki harcama miktarlarıyla da dikkat çekiyor. Son bir yıl içinde Türk yatırımcıların harcamaları diğer ülkelere göre büyük farkla önlerde olduğu için bu durum Türkiye’yi küresel kripto para piyasasında önemli bir oyuncu konumuna taşıyor. Peki Türk yatırımlar bu yaptıkları yatırımlardan kar elde edebiliyor bu?
Chainalysis’in Temmuz 2024 - Haziran 2025 dönemini kapsayan raporu, Türk yatırımcıların tam $200 milyar civarında harcama yaparak Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin açık ara lideri olduğunu ortaya koydu.
Küresel çapta ise kripto para harcamalarında büyük payı Kuzey Amerika kıtasına ait.
