İrlanda'dan Bu Adalarda Yaşamayı Kabul Edenlere 4 Milyon TL

Bu cazip hibeden yararlanmak için İrlanda vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, dünyanın dört bir yanından gelen ve sakin bir ada hayatı arzulayanlar için kapıları açıyor. Ancak programın temel şartı, yenilenen mülkün tatil evi olarak değil, daimi ikametgah amacıyla kullanılması. Ayrıca, destekten yararlanılacak evin 2007 yılından önce inşa edilmiş olması ve en az iki yıldır boş durumda bulunması gerekiyor. Amaç, sadece evleri değil, bu toplulukları kalıcı olarak yeniden hayata döndürmek.