İrlanda'dan Bu Adalarda Yaşamayı Kabul Edenlere 4 Milyon TL
Kaynak: https://www.gov.ie/en/department-of-r...
İrlanda hükümeti, nüfusu azalan ve ana karadan izole durumdaki açık deniz adalarını yeniden canlandırmak amacıyla iddialı bir hibe programı başlattı. 'Yaşayan Adalarımız' adı verilen bu program, adalara yerleşmek ve terk edilmiş evleri restore etmek isteyenlere yönelik büyük bir fırsat sunuyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Program kapsamında, yerleşimin teşvik edildiği bu adalarda yaşamayı kabul edenlere 72.240 sterline kadar, yani yaklaşık 4 milyon Türk Lirasına varan destek sağlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Program, İrlanda'nın batı kıyısında gelgitlerle ana karadan kopan yaklaşık 30 açık deniz adasını hedefliyor.
Program kapsamındaki en gözde bölgelerden biri, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla bilinen Galway Körfezi'ndeki Aran Adaları.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın