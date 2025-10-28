onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İrlanda'dan Bu Adalarda Yaşamayı Kabul Edenlere 4 Milyon TL

İrlanda'dan Bu Adalarda Yaşamayı Kabul Edenlere 4 Milyon TL

İrlanda
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.10.2025 - 09:48

İrlanda hükümeti, nüfusu azalan ve ana karadan izole durumdaki açık deniz adalarını yeniden canlandırmak amacıyla iddialı bir hibe programı başlattı. 'Yaşayan Adalarımız' adı verilen bu program, adalara yerleşmek ve terk edilmiş evleri restore etmek isteyenlere yönelik büyük bir fırsat sunuyor.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.gov.ie/en/department-of-r...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Program kapsamında, yerleşimin teşvik edildiği bu adalarda yaşamayı kabul edenlere 72.240 sterline kadar, yani yaklaşık 4 milyon Türk Lirasına varan destek sağlanacak.

Program kapsamında, yerleşimin teşvik edildiği bu adalarda yaşamayı kabul edenlere 72.240 sterline kadar, yani yaklaşık 4 milyon Türk Lirasına varan destek sağlanacak.

Bu cazip hibeden yararlanmak için İrlanda vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Bu durum, dünyanın dört bir yanından gelen ve sakin bir ada hayatı arzulayanlar için kapıları açıyor. Ancak programın temel şartı, yenilenen mülkün tatil evi olarak değil, daimi ikametgah amacıyla kullanılması. Ayrıca, destekten yararlanılacak evin 2007 yılından önce inşa edilmiş olması ve en az iki yıldır boş durumda bulunması gerekiyor. Amaç, sadece evleri değil, bu toplulukları kalıcı olarak yeniden hayata döndürmek.

Program, İrlanda'nın batı kıyısında gelgitlerle ana karadan kopan yaklaşık 30 açık deniz adasını hedefliyor.

Program, İrlanda'nın batı kıyısında gelgitlerle ana karadan kopan yaklaşık 30 açık deniz adasını hedefliyor.

Bu adalarda yaşayanların sayısı 3 binin altına düşmüş durumda. Hükümet, bu hibe ile yeni nüfus çekmeyi, yerel ekonomiyi canlandırmayı ve İrlanda kültürel dokusunun ayrılmaz bir parçası olan bu toplulukları yaşatmayı amaçlıyor.

Program kapsamındaki en gözde bölgelerden biri, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla bilinen Galway Körfezi'ndeki Aran Adaları.

Program kapsamındaki en gözde bölgelerden biri, doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla bilinen Galway Körfezi'ndeki Aran Adaları.

Inishmore, Inishmaan ve Inisheer olarak bilinen adalara yerleşmek isteyenler, başvurularını 14 Kasım 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki yeni dönemde yapabilecekler. Bu teşvik programı, hem ev sahibi olmak hem de benzersiz bir ada yaşamına adım atmak isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın