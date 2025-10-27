Fındık, Fıstık Yanında Halt Etmiş: Ömrümüzü Uzatan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu
Ünlü İngiliz doktor Dr. Amir Khan, sağlıklı yaşamın sırlarından birini paylaştı ve her gün düzenli olarak tükettiği kuruyemişi açıkladı. Ne kaju, ne fındık, ne de fıstık... Dr. Khan, “küçük ama güçlü bir sağlık kaynağı” olarak tanımladığı bu kuruyemişin, tok tutma özelliğiyle birlikte vücut üzerinde şaşırtıcı faydalar sağladığını söyledi.
Dr. Khan, cevizin vücudu DNA hasarına ve iltihaplanmaya karşı koruduğunu vurguluyor.
Cevizi diğer kuruyemişlerden ayıran en önemli özellik, en yüksek oranda Omega-3 yağ asidi içermesi.
Dr. Khan, cevizi günlük rutine dahil etmenin pratik yollarını da sıralıyor:
