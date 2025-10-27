Fındık, Fıstık Yanında Halt Etmiş: Ömrümüzü Uzatan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu

Özellikle alfa linolenik asit (ALA) kaynağı olan ceviz, vücudun üretemediği bu temel yağ asidini sağlıyor. Dr. Khan’a göre ALA, kalp sağlığını koruyor, kan basıncını dengeliyor ve gelişim için hayati önem taşıyor. Bilimsel çalışmalar da düzenli ceviz tüketiminin zararlı kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerini düşürdüğünü kanıtlıyor. Günde 30-60 gram ceviz tüketmek kalp sağlığını belirgin şekilde güçlendiriyor.

Cevizin faydaları kalple sınırlı değil. İçerdiği lifler sayesinde bağırsaklardaki faydalı bakterileri destekleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca, besin içeriği sayesinde yaşlanmaya bağlı beyin iltihaplarını önleyerek bilişsel fonksiyonları korumaya yardımcı oluyor.