article/comments
article/share
Fındık, Fıstık Yanında Halt Etmiş: Ömrümüzü Uzatan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu

Fındık, Fıstık Yanında Halt Etmiş: Ömrümüzü Uzatan En Faydalı Kuruyemiş Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2025 - 15:59

Ünlü İngiliz doktor Dr. Amir Khan, sağlıklı yaşamın sırlarından birini paylaştı ve her gün düzenli olarak tükettiği kuruyemişi açıkladı. Ne kaju, ne fındık, ne de fıstık... Dr. Khan, “küçük ama güçlü bir sağlık kaynağı” olarak tanımladığı bu kuruyemişin, tok tutma özelliğiyle birlikte vücut üzerinde şaşırtıcı faydalar sağladığını söyledi.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/he...
Dr. Khan, cevizin vücudu DNA hasarına ve iltihaplanmaya karşı koruduğunu vurguluyor.

Dr. Khan, cevizin vücudu DNA hasarına ve iltihaplanmaya karşı koruduğunu vurguluyor.

Ceviz bu gücünü, özellikle ince kabuk zarında yoğunlaşan E vitamini, melatonin ve polifenoller gibi zengin antioksidan bileşenlerinden alıyor. Ceviz, çevresel faktörlerin neden olduğu serbest radikalleri etkisiz hale getirerek yaşlanmayı yavaşlatıyor ve vücut direncini artırıyor.

Cevizi diğer kuruyemişlerden ayıran en önemli özellik, en yüksek oranda Omega-3 yağ asidi içermesi.

Cevizi diğer kuruyemişlerden ayıran en önemli özellik, en yüksek oranda Omega-3 yağ asidi içermesi.

Özellikle alfa linolenik asit (ALA) kaynağı olan ceviz, vücudun üretemediği bu temel yağ asidini sağlıyor. Dr. Khan’a göre ALA, kalp sağlığını koruyor, kan basıncını dengeliyor ve gelişim için hayati önem taşıyor. Bilimsel çalışmalar da düzenli ceviz tüketiminin zararlı kolesterol (LDL) ve trigliserit seviyelerini düşürdüğünü kanıtlıyor. Günde 30-60 gram ceviz tüketmek kalp sağlığını belirgin şekilde güçlendiriyor.

Cevizin faydaları kalple sınırlı değil. İçerdiği lifler sayesinde bağırsaklardaki faydalı bakterileri destekleyerek sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca, besin içeriği sayesinde yaşlanmaya bağlı beyin iltihaplarını önleyerek bilişsel fonksiyonları korumaya yardımcı oluyor.

Dr. Khan, cevizi günlük rutine dahil etmenin pratik yollarını da sıralıyor:

Dr. Khan, cevizi günlük rutine dahil etmenin pratik yollarını da sıralıyor:

Kahvaltılık yulaf lapasına, yoğurda veya smoothie’ye eklemek, şekerli atıştırmalıklar yerine ara öğün olarak bir avuç tüketmek, salatalara serpmek ya da ev yapımı granola ve kek tariflerinde kullanmak en etkili yöntemler. Güçlü antioksidan kaynağı, bitkisel omega-3 zengini ve kilo kontrolüne yardımcı bu süper kuruyemiş, sağlıklı bir diyetin vazgeçilmezi olmaya aday.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
