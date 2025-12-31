onedio
article/comments
article/share
31 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji'den 45 Şehir İçin Kar ve Fırtına Uyarısı! Sıcaklık Eksi 22'ye Kadar Düşecek

31 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji'den 45 Şehir İçin Kar ve Fırtına Uyarısı! Sıcaklık Eksi 22'ye Kadar Düşecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.12.2025 - 07:53 Son Güncelleme: 31.12.2025 - 07:56

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son gününde yurt genelini etkisi altına alacak sert hava koşulları için peş peşe uyarılarda bulundu. Tam 45 il için sarı kodlu alarm verilirken, sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşeceği ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bazı şehirlerde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sert kış koşulları etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sert kış koşulları etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor.

Yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba itibarıyla yurdun hem batı hem de doğu kesimlerinde kar ve sağanak yağışların kuvvetlenerek devam edeceği öngörülüyor. Yetkililer, ülke genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede, yaklaşık 10 derece birden düşeceğini belirterek vatandaşları ani soğuklara karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Bu kapsamda risk taşıyan 45 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Yapılan son değerlendirmeler ışığında Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor. 

Yağışların kıyı şeritleri olan Güney Ege, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde; diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Sivas, Tokat, Ordu, Karaman, Kayseri, Niğde çevreleri ve Konya'nın güney ilçelerinde yaşayan vatandaşların kuvvetli yağışlara karşı ekstra tedbirli olması istendi.

Uzmanlar, beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar konusunda vatandaşları uyardı. Yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgarın da tehlike yaratabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde görülecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında ise çığ riskinin bulunduğu, bu bölgelerde yaşayanların ve seyahat edeceklerin temkinli davranması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük haritalı tahmin raporu ise yaklaşan soğuk hava dalgasının boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre 2 Ocak tarihinden itibaren Türkiye adeta donacak. Kar yağışının yanı sıra hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına ineceği, bazı kentlerde termometrelerin eksi 22 dereceye kadar düşebileceği ifade edildi.

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle:

Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Bingöl,Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kayseri, Konya, Malatya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan Kilis, Osmaniye, Düzce.

