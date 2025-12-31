31 Aralık Hava Durumu: Meteoroloji'den 45 Şehir İçin Kar ve Fırtına Uyarısı! Sıcaklık Eksi 22'ye Kadar Düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yılın son gününde yurt genelini etkisi altına alacak sert hava koşulları için peş peşe uyarılarda bulundu. Tam 45 il için sarı kodlu alarm verilirken, sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşeceği ve yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği belirtildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bazı şehirlerde hava sıcaklığı eksi 22 dereceye kadar düşecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde sert kış koşulları etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meteoroloji'nin kar ve fırtına uyarısı yaptığı iller şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın