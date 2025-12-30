onedio
İstanbul Valisi Davut Gül "Okullar Tatil Olacak mı?" Sorusuna Son Noktayı Koydu

Oğuzhan Kaya
30.12.2025 - 23:36

İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla eğitim öğretim takvimi ve okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilen konular arasındaydı. A Haber televizyonuna konuşan Gül 'Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilemedi.' açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre yarın okullar tatil olmayacak.

Vali Gül A Haber'e yaptığı açıklamada eğitime ara verilecek kadar olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.

Bazı kullanıcılar karara tepkiliydi.

