İstanbul Valisi Davut Gül "Okullar Tatil Olacak mı?" Sorusuna Son Noktayı Koydu
İstanbul'da kar yağışının başlamasıyla eğitim öğretim takvimi ve okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilen konular arasındaydı. A Haber televizyonuna konuşan Gül 'Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilemedi.' açıklamasında bulundu. Açıklamaya göre yarın okullar tatil olmayacak.
Bazı kullanıcılar karara tepkiliydi.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye'de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio'da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
