İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.12.2025 - 22:24

Aralık ayının sonu ülke çapında sıcaklıkların düştüğü bir dönem olarak kayıtlara geçti. Ülkenin Batı Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar kar nedeniyle okullar pek çok ilde tatil oldu, ulaşım aksadı. Türkiye'nin önemli bir kısmının beyaza bürünmesiyle 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' soruları da akıllara geldi. Bazı ilçelerden görüntülere göre megakentte lapa lapa kar yağmaya başladı. THY'den gelen açıklamaya göre pek çok sayıda uçuş iptal oldu. Sosyal medyada pek çok öğrenci  yetkililerden 'kar tatili' isteğinde bulundu.

Hava Forum isimli hesap kar tahminini böyle duyurmuştu.

İstanbul'da lodos sonrası beklenen kuvvetli sağanak yağmur şehri tamamen sardı. Sıcaklık rüzgarın karayele dönmesiyle çakılıyor. 

Megakentte 01.30'dan sonra bir anda lapa lapa kar yağabilir. Sabah okula işe giderken yüksek kesimlerde ince bir beyaz örtü bile oluşabilir... Yeni yıla girerken de yağış alabiliriz, alırsak hoş bir kar görebiliriz. Bu ihtimal önceki günlere göre arttı ama hala netleşmedi, çok sınırdayız. Şu an yılbaşı için görünen Sarıyer, Beykoz, Şile, Çekmeköy bu hat bir adım önde... Sürekli takipteyiz, net şekilde müjdeyi vermeyi çok istiyoruz...

Yine aynı hesaptan bir video geldi.

Farklı semtlerden görüntüler gelmeye başladı.

Şişli ❄️

Levent ❄️

Kayaşehir ❄️

