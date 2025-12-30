İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı

Aralık ayının sonu ülke çapında sıcaklıkların düştüğü bir dönem olarak kayıtlara geçti. Ülkenin Batı Karadeniz'den Güneydoğu Anadolu bölgesine kadar kar nedeniyle okullar pek çok ilde tatil oldu, ulaşım aksadı. Türkiye'nin önemli bir kısmının beyaza bürünmesiyle 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' soruları da akıllara geldi. Bazı ilçelerden görüntülere göre megakentte lapa lapa kar yağmaya başladı. THY'den gelen açıklamaya göre pek çok sayıda uçuş iptal oldu. Sosyal medyada pek çok öğrenci yetkililerden 'kar tatili' isteğinde bulundu.