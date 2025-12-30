Kar Tatili Olan İllerin Sayısı 29’a Yükseldi: Yılın Son Günü Eğitime Ara Verildi

Bolu, Ağrı gibi illerde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaşırken, İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada 31 Aralık Çarşamba günü kar yağışı beklenen ilçeleri açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 3 gün boyunca etkili olacak kar yağışı için bazı kentlerde yaşayan vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.