Kar Tatili Olan İllerin Sayısı 29’a Yükseldi: Yılın Son Günü Eğitime Ara Verildi
Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen kar yağışı, hafta başından beri etkisini artırarak sürüyor. Yılın son gününde kar yağışlarının özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü 29 kentte eğitim ve öğretime ara verildi.
Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
İşte yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü kar tatili olan iller:
