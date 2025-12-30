onedio
Kar Tatili Olan İllerin Sayısı 29’a Yükseldi: Yılın Son Günü Eğitime Ara Verildi

İsmail Kahraman
30.12.2025 - 22:10

Türkiye’de uzun süredir merakla beklenen kar yağışı, hafta başından beri etkisini artırarak sürüyor. Yılın son gününde kar yağışlarının özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü 29 kentte eğitim ve öğretime ara verildi.

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Bolu, Ağrı gibi illerde kar kalınlığı bazı bölgelerde 2 metreye ulaşırken, İstanbul Valiliği de yaptığı açıklamada 31 Aralık Çarşamba günü kar yağışı beklenen ilçeleri açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise 3 gün boyunca etkili olacak kar yağışı için bazı kentlerde yaşayan vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

İşte yılın son günü olan 31 Aralık Çarşamba günü kar tatili olan iller:

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
