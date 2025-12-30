İstanbul Erkek Lisesi’nde Yaşananlarla İlgili Soruşturma Tamamlandı: 2 Öğrencinin Örgün Eğitim Hayatı Bitti
Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciler arasında yaşanan olayların ardından soruşturma başlatılmıştı. İddiaya göre 9. sınıf öğrencilerini tacizcilikle suçlayan 10. ve 11. sınıf öğrencileri, muşta ve bıçakla darp etmişti. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili yapılan soruşturmanın tamamlandığını ve iddia edildiği gibi okulda bir taciz olayı yaşanmadığını açıkladı. Müdürlük, olaya karışan 2 öğrencinin örgün eğitim dışına çıkarılma cezası aldığını duyurdu.
LGS’den 500 puan alan öğrencilerin kabul edildiği İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşananlar geçtiğimiz aylarda kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:
