İstanbul Erkek Lisesi’nde Yaşananlarla İlgili Soruşturma Tamamlandı: 2 Öğrencinin Örgün Eğitim Hayatı Bitti

30.12.2025 - 21:21

Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde öğrenciler arasında yaşanan olayların ardından soruşturma başlatılmıştı. İddiaya göre 9. sınıf öğrencilerini tacizcilikle suçlayan 10. ve 11. sınıf öğrencileri, muşta ve bıçakla darp etmişti. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili yapılan soruşturmanın tamamlandığını ve iddia edildiği gibi okulda bir taciz olayı yaşanmadığını açıkladı. Müdürlük, olaya karışan 2 öğrencinin örgün eğitim dışına çıkarılma cezası aldığını duyurdu.

LGS’den 500 puan alan öğrencilerin kabul edildiği İstanbul Erkek Lisesi’nde yaşananlar geçtiğimiz aylarda kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Üst sınıflarda okuyan öğrenciler, 9. sınıftaki bir grup öğrenciyi tacizcilikle suçlamış ve darp etmişti. Muşta ve bıçakların da kullanıldığı olay sonrasında, darp edilen öğrencilerin okuldaki kız öğrencileri sistematik olarak taciz ettiği ve kız öğrenciler için liste hazırladığı iddia edilmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada ise olayların bu şekilde olmadığı, darp eden üst sınıf öğrencilerinin iddialarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.

Yapılan disiplin soruşturması sonucunda 20 öğrenci ceza alırken, 2 öğrencinin eğitim hayatı tamamen sona erdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle:

“Geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Erkek Lisesinde bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari süreç tamamlanmış ve 29 Aralık 2025 tarihinde toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunca rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçleri birlikte ele alınarak konu titizlikle değerlendirilmiştir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumları en üst seviyede gözetilmiş ve ‘mahremiyetin korunması, masumiyet karinesi ve eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi’ hususları temel ilke olarak benimsenmiştir. Disiplin işlemleri, fiil–ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde ‘eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı’ bir yaklaşımla yürütülmüştür.

Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ‘Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller’ başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan; 2 öğrenciye ‘Örgün Eğitim Dışına Çıkarma’, 11 öğrenciye ‘Okul Değiştirme’, 7 öğrenciye ise ‘Okuldan Kısa Süreli Uzaklaştırma’ hükümleri uygulanmış; sistematik şiddet olaylarına karışan toplam 20 öğrenciye disiplin cezası verilmesine karar verilmiştir.

Adı geçen lisemizde rehberlik çalışmaları, güvenli okul ikliminin korunması amacıyla hâlen devam etmekte olup, eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine yönelik her türlü tedbir okul yönetimince kararlılıkla uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

