İstanbul Erkek Lisesi’nde Yaşananlarla İlgili Soruşturma Tamamlandı: 2 Öğrencinin Örgün Eğitim Hayatı Bitti

Üst sınıflarda okuyan öğrenciler, 9. sınıftaki bir grup öğrenciyi tacizcilikle suçlamış ve darp etmişti. Muşta ve bıçakların da kullanıldığı olay sonrasında, darp edilen öğrencilerin okuldaki kız öğrencileri sistematik olarak taciz ettiği ve kız öğrenciler için liste hazırladığı iddia edilmişti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada ise olayların bu şekilde olmadığı, darp eden üst sınıf öğrencilerinin iddialarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı.

Yapılan disiplin soruşturması sonucunda 20 öğrenci ceza alırken, 2 öğrencinin eğitim hayatı tamamen sona erdi.