onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Darp İddiasının Ardından Taciz Skandalı Çıkmıştı: Lisede Kriz Sürüyor

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Darp İddiasının Ardından Taciz Skandalı Çıkmıştı: Lisede Kriz Sürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 18:27

Türkiye’nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi, tarihine gölge düşüren bir akran zorbalığı ve cinsel taciz skandalıyla sarsıldı. Okul koridorlarında 9. sınıf erkek öğrencilerinin, kız öğrencileri hedef alan cinsel içerikli ve tehditkâr bir 'fişleme listesi' hazırladığı iddiası infial yarattı. Olayın duyulmasıyla birlikte okulda tansiyon yükselirken, 11. sınıf öğrencilerinin listeyi hazırlayan grubu darp ettiği öne sürüldü. Kız öğrencilerin 'tecavüzü normalleştiren ve ölümle tehdit eden' ifadelere maruz kaldıklarını belirterek isyan ettiği olayda, okul yönetiminin listeyi hazırlayan öğrencilerin ilişiğini kestiği iddia ediliyor.

Mezunlardan ve kız öğrencilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. 

Kaynak - BirGün

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay "darp" olarak basına yansımış, basında "kız meselesi" başlığıyla konu olmuştu.

Olay "darp" olarak basına yansımış, basında "kız meselesi" başlığıyla konu olmuştu.

İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da yaşanan olay kamuoyunda büyük tepki topladı. İddiaya göre 9’uncu sınıf öğrencileri, okul kampüsündeki yatakhanede ağır şekilde darp edildi. Sabah gazetesinden Yusuf Özdemir’in haberine göre, saat 20.00 sıralarında 11’inci sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup, 9’uncu sınıf öğrencilerinin kaldığı yatakhaneyi bastı. Yedi öğrenci zorla sinema odasına götürülürken, burada muşta ve bıçak gösterilerek fiziksel şiddete maruz kaldıkları öne sürüldü.

Gerçeğin ise kız öğrencilerle ilgili ortaya çıkan bir taciz listesi olduğu öğrenildi.

Gerçeğin ise kız öğrencilerle ilgili ortaya çıkan bir taciz listesi olduğu öğrenildi.

Veliler ve öğrencilerin aktardığına göre, olayın odağında 9’uncu sınıfta okuyan bir grup erkek öğrencinin okulun kız öğrencilerini hedef alan 507 maddelik bir liste hazırladığı iddiası yer alıyor. Söz konusu listede uygunsuz içerikli, aşağılayıcı ve onur zedeleyici ifadelerin yanı sıra; taciz ve cinsel saldırıyı ima eden söylemler ile küfür ve şiddet çağrışımı içeren yorumların bulunduğu ileri sürüldü.

Kız öğrenciler okulda yürürken bile rahatsız oluyor.

Kız öğrenciler okulda yürürken bile rahatsız oluyor.

Skandalın, söz konusu grubun içindeki bir öğrencinin durumdan rahatsız olup yaşananları paylaşmasıyla tüm okula yayıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin aktardığı iddialara göre, olay basit bir disiplin sorununun çok ötesinde, sistematik bir mahremiyet ihlali niteliği taşıyor. İddiaya göre 9’uncu sınıfta okuyan bir grup erkek öğrenci, kız öğrenciler ve bazı kişiler hakkında uygunsuz, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadelerin yer aldığı 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladı ve bu listeyi düzenli olarak başka öğrencilere ulaştırdı.

Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inebilmek için kart kopyalama yöntemine başvurduğu, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı da ileri sürüldü. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice görüntülerinin alındığı ve bu görüntülerin arşivlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili konuşan bir veli, şiddeti kesinlikle doğru bulmadıklarını vurgularken, üst sınıf öğrencilerinin müdahalesini “kardeşlerini koruma refleksi” olarak değerlendirdi. Veli, kızının yaşadığı tedirginliği şu sözlerle anlattı: “Artık okulda yürürken bile huzursuz olduğunu söylüyor. Sürekli bir endişe içinde.”

Yaşananlarla ilgili kız öğrencilerden açıklama geldi.

Yaşananlarla ilgili kız öğrencilerden açıklama geldi.

İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri de bir açıklama yaptı. Kız öğrenciler açıklamalarında 'Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır' dedi.

Öğrenci Birliği yaşananlara "bireysel sapma" dedi.

Öğrenci Birliği yaşananlara "bireysel sapma" dedi.

İstanbul Erkek Lisesi Öğrenci Birliği, Instagram’dan yaptığı açıklamada yaşananları “bireysel sapma” olarak nitelendirdi. Açıklamada, olayın okulun kültürüne ve değerlerine mal edilemeyeceği vurgulanarak, “Yaşananlar bireysel sapmadır” denildi. Birlik, okulun 142 yıllık geleneğine dikkat çekerek abla-abi-kardeş sisteminin baskı değil koruma amacı taşıdığını savundu. Bazı öğrencilerin kullandığı ifadelerin bu kültürle bağdaşmadığı belirtilirken, okulun ve öğrencilerin bu davranışlara izin vermeyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, olay üzerinden okulun yıpratılmasına karşı çıkılarak, “çürüme”, “yozlaşma”, “çöküş” gibi söylemlerle yapılan genellemelere tepki gösterildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir açıklama da mezunlardan geldi.

Bir açıklama da mezunlardan geldi.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, 18 yaşından küçük 7 kişilik bir erkek öğrenci grubunun bazı kız öğrencilere yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğu iddiası üzerine okulda sözlü ve fiziki tartışma yaşandığını, ardından disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu 7 öğrenciden 6’sının ailelerinin talebiyle başka okullara nakledildiği aktarıldı. Dernek, okul yönetiminin gerekli adımları atması, öğrenci güvenliğinin güçlendirilmesi, öğretmen ve okul çalışanlarının desteklenmesi ile velilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması yönünde dört talep sıraladı. Mezunlar olarak okula her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da kamuoyuna duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın