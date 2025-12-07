İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Darp İddiasının Ardından Taciz Skandalı Çıkmıştı: Lisede Kriz Sürüyor
Türkiye’nin en köklü ve saygın eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi, tarihine gölge düşüren bir akran zorbalığı ve cinsel taciz skandalıyla sarsıldı. Okul koridorlarında 9. sınıf erkek öğrencilerinin, kız öğrencileri hedef alan cinsel içerikli ve tehditkâr bir 'fişleme listesi' hazırladığı iddiası infial yarattı. Olayın duyulmasıyla birlikte okulda tansiyon yükselirken, 11. sınıf öğrencilerinin listeyi hazırlayan grubu darp ettiği öne sürüldü. Kız öğrencilerin 'tecavüzü normalleştiren ve ölümle tehdit eden' ifadelere maruz kaldıklarını belirterek isyan ettiği olayda, okul yönetiminin listeyi hazırlayan öğrencilerin ilişiğini kestiği iddia ediliyor.
Mezunlardan ve kız öğrencilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Olay "darp" olarak basına yansımış, basında "kız meselesi" başlığıyla konu olmuştu.
Gerçeğin ise kız öğrencilerle ilgili ortaya çıkan bir taciz listesi olduğu öğrenildi.
Kız öğrenciler okulda yürürken bile rahatsız oluyor.
Yaşananlarla ilgili kız öğrencilerden açıklama geldi.
Öğrenci Birliği yaşananlara "bireysel sapma" dedi.
Bir açıklama da mezunlardan geldi.
