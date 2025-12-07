İstanbul Erkek Lisesi'ndeki Darp İddiasının Ardından Taciz Skandalı Çıkmıştı: Lisede Kriz Sürüyor

Skandalın, söz konusu grubun içindeki bir öğrencinin durumdan rahatsız olup yaşananları paylaşmasıyla tüm okula yayıldığı öne sürüldü. Öğrencilerin aktardığı iddialara göre, olay basit bir disiplin sorununun çok ötesinde, sistematik bir mahremiyet ihlali niteliği taşıyor. İddiaya göre 9’uncu sınıfta okuyan bir grup erkek öğrenci, kız öğrenciler ve bazı kişiler hakkında uygunsuz, aşağılayıcı ve rahatsız edici ifadelerin yer aldığı 500’ü aşkın maddelik bir liste hazırladı ve bu listeyi düzenli olarak başka öğrencilere ulaştırdı.

Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inebilmek için kart kopyalama yöntemine başvurduğu, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı da ileri sürüldü. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice görüntülerinin alındığı ve bu görüntülerin arşivlendiği iddia edildi.

Olayla ilgili konuşan bir veli, şiddeti kesinlikle doğru bulmadıklarını vurgularken, üst sınıf öğrencilerinin müdahalesini “kardeşlerini koruma refleksi” olarak değerlendirdi. Veli, kızının yaşadığı tedirginliği şu sözlerle anlattı: “Artık okulda yürürken bile huzursuz olduğunu söylüyor. Sürekli bir endişe içinde.”