Şarkıcı Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem ve Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Test Sonucu Çıktı

Hakan Karakoca
27.12.2025 - 23:30

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi.

Çıkan test sonuçlarının ise kamuoyunda yaratılan algının tersi yönünde olduğu görüldü.

Olay anında uyuşturucu etkisi altında olabilecekleri iddia edilmişti.

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz’ın aktardığına göre dosyaya giren raporda, yapılan incelemeler sonucunda “uyarıcı-uyuşturucu maddeler ile ilaç etkenlerine rastlanmadığı” belirtildi.

Öte yandan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun olayın yaşandığı gece uyuşturucu madde etkisi altında olduklarına dair iddialar kamuoyunda tartışılmıştı. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde, “Ablam ve Sultan uyuşturucu kullanmış olabilir” şeklinde beyanda bulunmuştu.

26 Eylül’de Yalova’daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olay sonrası kızı Tuğyan Ülkem Gülter “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ayrıca Güllü’nün oğlunun avukatlarının Baro’ya başvuruda bulunduğu da öğrenildi.

