Şarkıcı Güllü'nün Kızı Tuğyan Ülkem ve Arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun Test Sonucu Çıktı
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir adım atıldı. Soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği bildirildi.
Çıkan test sonuçlarının ise kamuoyunda yaratılan algının tersi yönünde olduğu görüldü.
Olay anında uyuşturucu etkisi altında olabilecekleri iddia edilmişti.
