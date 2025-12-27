onedio
İçişleri Bakanlığı Uyardı: Bazı Bölgelerde Kar Yağışı 20 Santimetreyi Geçecek

Hakan Karakoca
27.12.2025 - 21:50

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak 28 Aralık Pazar günü için çok sayıda ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği belirtildi. Bakanlık, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililerin açıklamalarının yakından takip edilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle birlikte bir dizi uyarı yayınladı.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak 28 Aralık 2025 Pazar günü için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz’in batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde yer yer yoğun kar bekleniyor.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kar yağışının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’da Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve çevresinde 5-20 santimetre, Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari’de ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt’in yüksek kesimleri için de kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

X hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlara uyarı yapıldı.

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde tipi riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Hakan Karakoca
