İçişleri Bakanlığı Uyardı: Bazı Bölgelerde Kar Yağışı 20 Santimetreyi Geçecek
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak 28 Aralık Pazar günü için çok sayıda ilde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı bölgelerde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşabileceği belirtildi. Bakanlık, ulaşımda aksamalar ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyardı. Yetkililerin açıklamalarının yakından takip edilmesi istendi.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerle birlikte bir dizi uyarı yayınladı.
X hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlara uyarı yapıldı.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
