İçişleri Bakanlığı Uyardı: Bazı Bölgelerde Kar Yağışı 20 Santimetreyi Geçecek

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere dayanarak 28 Aralık 2025 Pazar günü için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre Karadeniz’in batısı ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde yer yer yoğun kar bekleniyor.

Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un kuzeybatısında kar yağışının yer yer 20 santimetrenin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu’da Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve çevresinde 5-20 santimetre, Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari’de ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Diyarbakır, Batman ve Siirt’in yüksek kesimleri için de kuvvetli kar uyarısı yapıldı.