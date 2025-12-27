İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Ulaşımda 24 Saatlik Önlemler Alınacak

T1 Kabataş–Bağcılar, T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescidi Selam ve T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatları, 1 Ocak saat 02.00’ye kadar hizmet vermeye devam edecek. Şehir Hatları, yılbaşı gecesi oluşabilecek yolcu yoğunluğuna göre ilave seferler planlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olarak kullanılabilecek.