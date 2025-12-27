onedio
İstanbul'da Yılbaşı Kutlamaları İçin Ulaşımda 24 Saatlik Önlemler Alınacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
27.12.2025 - 20:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesine yönelik ulaşım düzenlemelerini açıkladı. Kent genelinde otobüs ve metrobüslerde 680 ilave sefer yapılacak, Metro İstanbul bünyesindeki 10 hat kesintisiz hizmet verecek. Ayrıca 1 Ocak’ta toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İBB, toplu taşımada aldığı önlemleri duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi kent genelinde ulaşımın aksamaması için ek önlemler aldı. Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık gecesi otobüslerde 370, metrobüste 310 olmak üzere toplam 680 ilave sefer düzenlenecek. Metro İstanbul bünyesindeki hatlar ise 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan gece boyunca kesintisiz çalışacak.

Seferlerin sabaha kadar devam edeceği hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Bahriye-Olimpiyat

Bazı hatlarda da ek seferler düzenlenecek.

T1 Kabataş–Bağcılar, T3 Kadıköy–Moda, T4 Topkapı–Mescidi Selam ve T5 Eminönü–Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim–Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü–Aşiyan füniküler hatları, 1 Ocak saat 02.00’ye kadar hizmet vermeye devam edecek. Şehir Hatları, yılbaşı gecesi oluşabilecek yolcu yoğunluğuna göre ilave seferler planlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
