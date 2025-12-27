onedio
Semih Kılıçsoy, Torino Savunmasıyla Adeta Dalga Geçerek Harika Bir Gole İmza Attı

27.12.2025 - 18:50

Beşiktaş'ta genç yaşında A takıma çıkarak önemli performanslar sergileyen Semih Kılıçsoy, kulüpteki yapılanma sebebiyle İtalya'ya kiralanmıştı. Cagliari forması giyen genç futbolcu halen genç milli takımın da önemli isimlerinden olmayı sürdürüyor. 

Geçtiğimiz hafta takımının Pisa ile 2-2 berabere kaldığı maçta ağları havalandıran Semih bu hafta ise dillere destan bir gole imza attı.

Semih takımını öne geçiren golü attı.

Torino deplasmanında 1-0 geriye düşen Cagliari'de Semih de maça ilk 11'de başladı. 45'te Prati ile eşitliği yakalayan Cagliari, Semih'in golüyle 2-1 öne geçti. 

66.dakikada gelen bu golde Semih adeta rakip savunmayı tek başına karşısına alarak adım adım şık bir gole imza attı.

