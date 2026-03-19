Giyim Devi Piyasadan Çekiliyor, 400 Mağaza Kapanıyor! Tüm Mağazalarında Yüzde 70 İndirim Başladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.03.2026 - 08:35

Amerika Birleşik Devletleri’nin köklü perakende markalarından biri, derinleşen finansal krizin ardından tüm şubelerini kapatma kararı aldığını duyurdu. Ülke genelindeki 400’den fazla noktada dev tasfiye indirimleri başlarken, şirketin online platformları ve hediye kartı sistemi tamamen devre dışı bırakıldı.

ABD perakende sektörünün önemli oyuncuları arasında yer alan köklü bir mağazalar zinciri, ekonomik zorluklara direnç gösteremeyerek ikinci kez iflas koruma başvurusunda bulundu ve tüm ticari faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

Şirket yönetimi, alınan bu sert kararın ardından ülke genelinde faaliyet gösteren 400’ü aşkın fiziksel mağazasında yüzde 70’e ulaşan büyük bir tasfiye satışı başlattığını ilan etti. Bu süreçle birlikte markanın internet üzerinden gerçekleştirdiği satış operasyonları tamamen durdurulurken, müşterilerin elinde bulunan hediye kartlarının da artık hiçbir mağazada geçerli olmayacağı vurgulandı.

Şirketin mali tablolarındaki çöküşün perde arkasını aralayan Finans Direktörü (CFO) Curt Kroll, bu durumun tek bir hatadan kaynaklanmadığını, aksine üst üste binen olumsuzlukların bir sonucu olduğunu belirtti. 2020 yılında yaşanan ilk iflas sürecinin ardından toparlanmaya çalışan marka; son dönemde hızla azalan nakit akışı, dijital dünyadaki dev rakiplerle rekabet edememesi ve 2023 yılında yaşanan ciddi bir veri sızıntısı skandalıyla sarsıldı. 

Ayrıca yeni markalara yapılan yatırımların beklenen getiriyi sağlamaması, şirketin sonunu hazırlayan temel etkenler arasında yer aldı.

Markanın günümüz ticaret dünyasına ayak uyduramaması, çöküşün en belirgin kanıtı olarak gösteriliyor. Özellikle tüketicilerin internet alışverişine yöneldiği bir dönemde, şirketin iş modelinin neredeyse tamamen fiziksel mağazalar üzerine kurulu kalması süreci geri dönülemez bir noktaya taşıdı. 2025 yılına ait güncel veriler, toplam satışların sadece yüzde 13’lük bir kısmının dijital kanallardan geldiğini ortaya koyarak, markanın e-ticaret yarışında rakiplerinin çok gerisinde kaldığını ve fiziksel mağaza maliyetlerinin altında ezildiğini tescillemiş oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
