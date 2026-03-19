Giyim Devi Piyasadan Çekiliyor, 400 Mağaza Kapanıyor! Tüm Mağazalarında Yüzde 70 İndirim Başladı

Şirket yönetimi, alınan bu sert kararın ardından ülke genelinde faaliyet gösteren 400’ü aşkın fiziksel mağazasında yüzde 70’e ulaşan büyük bir tasfiye satışı başlattığını ilan etti. Bu süreçle birlikte markanın internet üzerinden gerçekleştirdiği satış operasyonları tamamen durdurulurken, müşterilerin elinde bulunan hediye kartlarının da artık hiçbir mağazada geçerli olmayacağı vurgulandı.

Şirketin mali tablolarındaki çöküşün perde arkasını aralayan Finans Direktörü (CFO) Curt Kroll, bu durumun tek bir hatadan kaynaklanmadığını, aksine üst üste binen olumsuzlukların bir sonucu olduğunu belirtti. 2020 yılında yaşanan ilk iflas sürecinin ardından toparlanmaya çalışan marka; son dönemde hızla azalan nakit akışı, dijital dünyadaki dev rakiplerle rekabet edememesi ve 2023 yılında yaşanan ciddi bir veri sızıntısı skandalıyla sarsıldı.

Ayrıca yeni markalara yapılan yatırımların beklenen getiriyi sağlamaması, şirketin sonunu hazırlayan temel etkenler arasında yer aldı.

Markanın günümüz ticaret dünyasına ayak uyduramaması, çöküşün en belirgin kanıtı olarak gösteriliyor. Özellikle tüketicilerin internet alışverişine yöneldiği bir dönemde, şirketin iş modelinin neredeyse tamamen fiziksel mağazalar üzerine kurulu kalması süreci geri dönülemez bir noktaya taşıdı. 2025 yılına ait güncel veriler, toplam satışların sadece yüzde 13’lük bir kısmının dijital kanallardan geldiğini ortaya koyarak, markanın e-ticaret yarışında rakiplerinin çok gerisinde kaldığını ve fiziksel mağaza maliyetlerinin altında ezildiğini tescillemiş oldu.