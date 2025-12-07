Final Yarışına Büyük Avantajla Giren Lande Norris Hata Yapmadı ve Şampiyon Oldu

2025 Dünya Şampiyonu Lando Norris, Abu Dabi’de elde ettiği tarihi başarının ardından yaptığı açıklamada, sezon boyunca belirsizliğin hiç bitmediğini ve son ana kadar pes etmediğini ifade etti. Norris, “Pek çok kez gördük ki her şey bir anda değişebiliyor. Bu yüzden sadece yoluma devam ettim ve sonuna kadar savaştım. Max ve Oscar bu sezon bana hiç kolaylık sağlamadı ama sonunda mutluyum” dedi.

McLaren ile dokuz yıllık bir sürecin ardından zirveye çıkan 26 yaşındaki pilot, takımına olan bağlılığını da vurgulayarak, “McLaren’la çok uzun bir yol yürüdük. Dokuz yıldır bu ailenin parçasıyım. Takıma karşılığını verebildiğimi hissetmek beni gururlandırıyor. Kendimle gurur duyuyorum ama en çok da bu yolculukta duygulandırdığım herkesle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.