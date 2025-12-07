onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Formula 1
Final Yarışına Büyük Avantajla Giren Lande Norris Hata Yapmadı ve Şampiyon Oldu

Final Yarışına Büyük Avantajla Giren Lande Norris Hata Yapmadı ve Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.12.2025 - 17:39

Formula 1’de sezon boyunca üç pilotun çekişmesine sahne olan şampiyonluk yarışında zafere ulaşan isim İngiliz pilot Lando Norris oldu. Abu Dabi’deki son yarışı kazanan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen’e rağmen, mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan Norris, sadece iki puan farkla şampiyonluğu ilan etti. 26 yaşındaki pilot, kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kafa kafaya geçen şampiyonluk mücadelesinde hata yapmayan Norris zaferi elde etti.

Kafa kafaya geçen şampiyonluk mücadelesinde hata yapmayan Norris zaferi elde etti.

Son yarışın ardından puan durumu şu şekilde oldu: 

Lando Norris — 423 puan

Max Verstappen — 421 puan

Oscar Piastri — 410 puan

Norris, yarış sonunda duygusal açıklamalarla zaferini kutladı.

Norris, yarış sonunda duygusal açıklamalarla zaferini kutladı.

2025 Dünya Şampiyonu Lando Norris, Abu Dabi’de elde ettiği tarihi başarının ardından yaptığı açıklamada, sezon boyunca belirsizliğin hiç bitmediğini ve son ana kadar pes etmediğini ifade etti. Norris, “Pek çok kez gördük ki her şey bir anda değişebiliyor. Bu yüzden sadece yoluma devam ettim ve sonuna kadar savaştım. Max ve Oscar bu sezon bana hiç kolaylık sağlamadı ama sonunda mutluyum” dedi.

McLaren ile dokuz yıllık bir sürecin ardından zirveye çıkan 26 yaşındaki pilot, takımına olan bağlılığını da vurgulayarak, “McLaren’la çok uzun bir yol yürüdük. Dokuz yıldır bu ailenin parçasıyım. Takıma karşılığını verebildiğimi hissetmek beni gururlandırıyor. Kendimle gurur duyuyorum ama en çok da bu yolculukta duygulandırdığım herkesle gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın