Final Yarışına Büyük Avantajla Giren Lande Norris Hata Yapmadı ve Şampiyon Oldu
Formula 1’de sezon boyunca üç pilotun çekişmesine sahne olan şampiyonluk yarışında zafere ulaşan isim İngiliz pilot Lando Norris oldu. Abu Dabi’deki son yarışı kazanan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen’e rağmen, mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayan Norris, sadece iki puan farkla şampiyonluğu ilan etti. 26 yaşındaki pilot, kariyerinde ilk kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Kafa kafaya geçen şampiyonluk mücadelesinde hata yapmayan Norris zaferi elde etti.
Norris, yarış sonunda duygusal açıklamalarla zaferini kutladı.
