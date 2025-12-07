onedio
Kalp Krizi Şüphesi Var: Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye Kaldırıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 13:53

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı. Gözaltında fenalaşan ve kalp krizi şüphesi bulunan Ahmet Çakar acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Ahmet Çakar ile birlikte eşi de gözaltına alınanlar arasındaydı. Savcılık ek gözaltına süresi talep ettiği için gözaltına alınanlar henüz mahkeme sevk edilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

