Kalp Krizi Şüphesi Var: Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan Ahmet Çakar Hastaneye Kaldırıldı

Ahmet Çakar ile birlikte eşi de gözaltına alınanlar arasındaydı. Savcılık ek gözaltına süresi talep ettiği için gözaltına alınanlar henüz mahkeme sevk edilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.